QUIZ. Pierwsi bohaterowie "M jak miłość". Dopasuj aktora do postaci. Mostowiakowie to dopiero początek!

Ruszają poszukiwania nowego partnera dla Dagmary Kaźmierskiej. Sensacyjne wieści z Polsatu

Dagmara Kaźmierska po tym jak przestała być "królową życia" w TTV związała się z Polsatem. W programie "Dagmara szuka męża" celebrytka przemierzyła Polskę w poszukiwaniu idealnego partnera. W roli samozwańczych swatów towarzyszyło jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek. To właśnie oni przedstawiali jej kandydatów w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostawali krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co doprowadziło do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Każdemu z wybranych przez syna i przyjaciela mężczyzn Dagmara dała szansę. Panowie mieli pełną swobodę co do wyboru miejsca spotkania i pomysłu na randkę, by mogli zaprezentować się od najlepszej strony.

Ostatecznie męża nie udało się znaleźć... Stacja była jednak zadowolona z wyników oglądalności i zdecydowała, że powstanie drugi sezon show!

"Program podniósł dwukrotnie wyniki pasma w Super Polsacie. Świetnie wyniki mają też powtórki w Polsacie i Polsat Cafe" - brzmiało oświadczenie Polsatu.

Jak informuje serwis Wirtualnemedia: Właśnie ruszyły poszukiwania mężczyzn zainteresowanych udziałem w drugiej edycji. Mogą się oni zgłaszać poprzez wysłanie maila na specjalny adres. Zdjęcia mają być realizowane latem, a gotowe odcinki trafią do emisji jesienią.

Będziecie oglądać?

Dagmara Kaźmierska na gorąco po "Tańcu z gwiazdami"! Mówi o Conanie i Jacku! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.