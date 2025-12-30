Trzęsienie ziemi w Polsacie! Terentiew odsunięta od sterów

Julita Buczek
2025-12-30 14:29

To koniec pewnej epoki w telewizji. Nina Terentiew traci kluczową funkcję w Polsacie, a kulisy tej decyzji budzą ogromne emocje. Okazuje się jednak, że nie wszystko stracone. Ciepła posada już na nią czeka! Sprawdźcie, co teraz będzie robić.

To koniec jednej z najważniejszych epok w historii Telewizji Polsat. Nina Terentiew przestaje pełnić funkcję członkini rady nadzorczej stacji. Jak wynika z medialnych doniesień, nie oznacza to jednak całkowitego zerwania współpracy z grupą Solorza. Legendarna "cesarzowa telewizji" ma objąć nową, doradczą rolę w strukturach medialnego imperium.

Karierę w mediach Terentiew rozpoczęła już na początku lat 70. w Telewizji Polskiej. Przez ponad 30 lat odpowiadała tam za rozwój rozrywki, współtworząc formaty, które na stałe zapisały się w historii telewizji.

Trzęsienie ziemi w Polsacie! Terentiew odsunięta od sterów

W 2006 roku Nina Terentiew dołączyła do Telewizji Polsat, początkowo w roli doradczyni programowej. Już po kilkunastu miesiącach objęła jedno z kluczowych stanowisk kierowniczych. Przez kolejne lata decydowała o kształtowaniu się ramówki, wprowadzając produkcje, które przyciągały przed ekrany miliony widzów i wzmacniały pozycję Polsatu wśród innych telewizji.

Od 2011 do 2023 roku zasiadała w zarządzie Telewizji Polsat, a następnie została członkinią rady nadzorczej spółki. Jak informuje Business Insider Polska, po zakończeniu tej funkcji Terentiew nie znika jednak na dobre! Kobieta ma nadal współpracować z Grupą Polsat Plus jako doradczyni, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą przy kolejnych projektach.

Według informacji dziennikarzy wspomnianego wcześniej portalu z zarządem Telewizji Polsat ma pożegnać się również Wiesław Walendziak, odpowiedzialny dotąd za obszar informacji i publicystyki. Nadzór nad tym pionem przejmie bezpośrednio prezes stacji, Piotr Żak.

