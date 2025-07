Top of the Top Sopot Festival to jedno z większych muzycznych wydarzeń w Polsce, organizowane co roku w sierpniu. Festiwal, emitowany na żywo przez stację TVN, przyciąga tłumy fanów i gromadzi najpopularniejsze gwiazdy sceny muzycznej. Dlatego nie dziwi, że ogłoszenie pierwszych uczestników zawsze budzi emocje. Jednak w tym roku kontrowersji nie zabrakło – a wszystko przez obecność Julii Żugaj w line-upie.

Fani w szoku po ogłoszeniu Julii Żugaj na Top of the Top Sopot Festival

Julia Żugaj zyskała popularność jako członkini grupy influencerów publikujących treści w mediach społecznościowych. Z czasem zaczęła tworzyć własną muzykę. Mimo że posiada grono wiernych fanów, jej artystyczna kariera od początku budziła skrajne emocje – szczególnie wśród bardziej tradycyjnych odbiorców muzyki.

Ogłoszenie jej udziału w Top of the Top Sopot Festival 2025 natychmiast wywołało dyskusję w internecie. W komentarzach pod postami TVN-u i na forach pojawiło się mnóstwo głosów niezadowolenia.

"Czy Julia Żugaj wie, że w Sopocie śpiewa się 100% live?" - napisał jeden z internautów, wyrażając rozczarowanie poziomem artystycznym wydarzenia.

Nie brakowało również ironicznych głosów: "Myślałem, że na festiwalu w Sopocie występują artyści, a nie influencerzy...".

Z drugiej strony pojawiły się też komentarze w obronie Julii. Jej fani podkreślali, że ma prawo występować na takiej scenie, skoro tworzy muzykę, koncertuje i zdobywa miliony wyświetleń.

