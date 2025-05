Telewizja Polska wyprzedza konkurencję

Według danych Nielsen Media, minionym miesiącu anteny TVP z łącznym udziałem 20,6% znalazły się na pierwszym miejscu wśród nadawców. Udział TVP1 – porównując rok do roku – wzrósł o 5,3% i w kwietniu wyniósł 7,1%. Znaczną dynamikę wzrostu odnotowało TVP Info: średni udział kanału od początku roku wzrósł o 14%, a w porównaniu z kwietniem zeszłego roku o ponad 50%.

Swoją pozycję wśród widzów umacnia Teatr Telewizji w TVP1. W kwietniu Jedynka pokazała widzom trzy spektakle. Udział pasma w porównaniu do kwietnia poprzedniego roku wzrósł o 26,8% a widownia o blisko 70 tys. osób. Od stycznia do kwietnia tego roku poniedziałkowe przedstawienia Teatru Telewizji ogląda średnio ponad 340 tys. widzów. Jest to wzrost widowni w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o prawie 87%. Udziały pasma w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 70%.

Teatr Telewizji: Rośnie zainteresowanie telewizyjnymi spektaklami

Teatr Telewizji ma długą historię. Pierwszy spektakl "Okno w lesie", w reżyserii Józefa Słotwińskiego, został wyemitowany 6 listopada 1953 roku. Na samym początku było one nadawane na żywo ze studia telewizyjnego. Od początku lat 60. coraz częściej emitowano nagrane wcześniej przedstawienia. W ramach Teatru Telewizji wyprodukowano ponad 4 tysiące spektakli.

Przedstawienia Teatru Telewizji obecnie emitowane są na antenie TVP1 i TVP Kultura. Wiosną Michał Kotański, dyrektor Teatru Telewizji, zapewniał, że widzowie będą mogli oglądać aż trzy premierowe spektakle w miesiącu.

Dążymy do tego, żeby w miesiącu były trzy spektakle premierowe – rejestracje bądź oryginalne produkcje – i jeden powtórkowy. Oprócz tego są jeszcze przedstawienia w TVP Kultura, a być może od przyszłego sezonu uda się wznowić Teatr Młodego Widza - cytuje słowa Kotańskiego portal Press.pl.

