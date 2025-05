"The Traitors. Zdrajcy": Szok tuż przed finałem! Zdrajca ujawniony, ale jakim kosztem!

Co za słowa!

W poprzednim odcinku "The Traitors. Zdrajcy" znowu to zdrajcy tryumfowali. Pozbyli się Kasi "Żabki" Rycerskiej i Mateusza - kolejnych dwóch lojalnych.

Na początku 11. odcinka na śniadaniu pojawili się zdrajcy - Tomasz, Grzegorz i Gosia, oraz lojalni - Maciej, Marcin i Dawid. To znaczy, że w nocy "zamordowano" Kasię "FIT", najlepszą przyjaciółkę Gosi. W grze zostało tyle samo zdrajców co lojalnych!

Do tej pory lojalni wyeliminowali tylko jednego zdrajcę - Patrycję. Czy w tym odcinku wreszcie im się uda? To się okaże, bo Malwina Wędzikowska już rano zapowiedziała uczestnikom, że czeka ich niespodzianka... I kolejne zadanie, tym razem za 30 tysięcy złotych.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Zadanie na lotnisku

Na tym etapie już każdy podejrzewa każdego i atmosfera jest bardzo nerwowa. Do tego zadanie w "The Traitors. Zdrajcy" będzie również pełne adrenaliny - dotyczyć będzie sprowadzenia samolotów na ziemię przy pomocy ułożenia poprawnie znaków.

Okazało się, że zadanie jest trudne głównie fizycznie, zwłaszcza że Marcin Politowski wciąż jest kontuzjowany po wypadku na planie, Gosia też nie miała zbyt wiele siły, więc większość ciężaru spadła na Macieja, Grzegorza i Dawida - najmłodszych uczestników.

Ostatecznie ekipie udało się zdobyć 30 tysięcy do wspólnej puli.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Okrągły stół. Kto odpadł?

Ten okrągły stół faktycznie był wyjątkowy - przy nim zasiadło tyle samo zdrajców, co lojalnych. Malwina Wędzikowska powiedziała, że tu zapada decyzja kto przejdzie do finału. Do dyskusji jednak nikt się nie rwał...

- Ta cisza na początku stołu... My mieliśmy przedyskutowane wszystko już przez cały dzień. Tak naprawdę te narady zaczęły się już przy śniadaniu i toczyły się przez cały dzień, przez cały zamek. Ta cisza była wyrazem tego, że mamy wszystko przedyskutowane i większość z nas, jak nie wszyscy, mięliśmy już decyzję podjętą na kogo zagłosujemy

- skomentował Grzegorz.

- Czuję widmo, że odchodzę. Nie chciałbym odejść bez mówienia tego, co myślę. W tym gronie jest jedna osoba, która mnie do tej pory nie przekonała, że jest lojalna. Jest to Tomek

- powiedział Dawid, co zaskoczyło Tomka, który myślał, że zagłosuje on na Grzegorza, bo to zapowiadał w ciągu dnia.

- Powiedziałem o Grzegorzu na ostatnim stole i przeżyłem. Wcześniej powiedziałem o Gosi i też nie zostałem zamordowany

- kontynuował. Okazuje się, że jego strzały były jednymi z najbardziej celnych w grze... Tym samym kierując na siebie głosy zdrajców. Tomek i Gosia, a z nią oczywiście Marcin, stwierdzili, że na niego zagłosują.

- Przykro mi, że odpadam, akurat teraz i w takim guście. To znaczy, że odpadnę. Liczyłem że to będzie fajna historia z morałem, że warto się nie poddawać... Z góry gratuluję zdrajcom świetnie rozgrywanej gry... i zwycięstwa.

- powiedział Dawid tuż przed głosowaniem. Dawid zagłosował na Tomka, jako jedyny. Maciej - na Marcina. Marcin, Tomek, Grzegorz i Gosia oddali głosy na Dawida. Tym samym - z 4 głosami - odpadł Dawid - kolejny lojalny! W programie zostało więcej zdrajców, niż lojalnych!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Nagły zwrot akcji!

Malwina Wędzikowska poinformowała uczestników, że w takim składzie przechodzą do finału. Tej nocy zdrajcy nikogo nie wyeliminują. Ale po głosowaniu zaprosiła ich do sali kominkowej i złożyła niemoralną propozycję.

Mam wam do zaproponowania coś, co jest towarem deficytowym w tym programie. A mianowicie - prawdę. Moja oferta wygląda następująco - kolacja w towarzystwie wybranej osoby i koperta, w której będzie informacja, czy ta osoba jest lojalnym, czy zdrajcą... Ile jesteście w stanie za to zapłacić?

- powiedziała uczestnikom. I zaprosiła do licytacji. Ostatecznie kolację wygrał Maciej - poświęcając 8 tysięcy z puli grupy. Na kolację z "prawdą" jako daniem głównym zaprosił... Grzegorza.

- Taka bomba! Taka petarda skierowana w naszym kierunku... Za kilkanaście minut Maciej będzie wszystko wiedział - że Grzegorz jest zdrajcą! I co teraz? Musimy coś wymyślić... Nawet widzę że Gosia, która jest bardzo dobrym strategiem, nie wie za bardzo co robić...

- Powiedział Tomek.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kolacja Macieja i Grzegorza

- Szczerze mówiąc nie mogłem się doczekać miny Macieja, kiedy dowie się, że kasztan miał rację

- powiedział rozbawiony Grzegorz nawiązując do sytuacji sprzed dwóch odcinków, kiedy to Kasia Rycerska, czyli Kasia "Żabka" - zawodowa wróżka - rzuciła kasztanem w portrety i trafiła w Grzegorza.

- Czuję, że wszedłem na minę, on to może obrócić przeciwko mnie... w grze zostanę albo ja, albo on i nie ma odwrotu

- powiedział na koniec odcinka Maciej. Za tydzień finał "The Traitors. Zdrajcy 2"!

