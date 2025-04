Ale zamieszanie w "The Traitors"! Zdrajcy POKŁÓCILI SIĘ między sobą!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odcinek 9.

Na śniadaniu spotkali się uczestnicy "The Traitors. Zdrajcy" w składzie uszczuplonym o jedną lojalną osobę. Tym razem Kuba, Tomasz i Gosia pozbyli się Klaudii. Czy to była zemsta?

- Dokładnie tak. Klaudia wypędziła Patrycję, prezeskę lokalnej telewizji, z zamku, za co zdrajcy wysłali ją na tamten świat...

- oznajmiła uczestnikom prowadząca, Malwina Wędzikowska na śniadaniu. To oznacza, że w programie zostali zdrajcy: Grzesiek - kostiumograf, Gosia - prywatny detektyw, i Tomasz - prawnik, oraz lojalni: Maciej - pianista, Marcin - właściciel przedszkola i dyrektor szkoły, Dawid - student medycyny, Mateusz - programista, Kasia "Żabka" - wróżka i Kasia "FIT" - współwłaścicielka sieci siłowni.

Malwina poinformowała uczestników, że do tej pory wygrali 195 tysięcy złotych. W nowej misji mogą zdobyć kolejne 21 tysięcy złotych oraz specjalną grę, w której można wygrać "bezpieczeństwo". Nakazała ekipie podzielić się na trzy grupy po trzy osoby, oraz przygotować na zadanie... na bagnach.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Zdrajcy knują, a Kasia "Żabka" szuka zdrajcy po zębach...

Tymczasem wśród zdrajców zaczyna się wzajemne knucie. Po poprzednim głosowaniu, gdzie wszyscy głosowali na Patrycję, oprócz zdrajców, którzy głosowali na Dawida... pętla się zaciska.

- Gosia nie ma chyba chyba świadomości, że utraciła kontrolę nad grupą starszyzny. Zaczyna się gubić w tej grze, zaczynają ponosić ją emocje, sympatie

- powiedział Tomasz. Wydaje się, że powoli Tomek i Grzesiek dorastają do decyzji pozbycia się Gosi i zostania w składzie dwóch zdrajców. Czy tak zagłosują na okrągłym stole? Przekonamy się.

Z kolei Kasia "Żabka", czyli zawodowa wróżka, postanowiła tropić zdrajcę... po uzębieniu.

- Często głosuję tak jak Marcin. Czasem patrzymy na swoje tabliczki, a jak nie wiemy, to patrzymy po ludziach ile wykonują ruchów na tabliczce i już wiemy. Poddaję się temu, bo dla mnie jest to wygodne (...) Tomasz powiedział, że jest karnistą. Faktycznie na portretach wygląda jak prawnik... Dobrze ubrany i dobrze uczesany. Tutaj nie wygląda, ale mógł przyjść na luzie. Jest jedna rzecz, ale nie chcę powiedzieć, bo wyjdę na takiego narcyza że ja pier... Bo chodzi mi o jego ząb. Trochę krzywy ząb. A adwokatów stać na bardzo dobre zęby! Może gdyby mi powiedział, że zajmuje się sądem rodzinnym, innymi sprawami... Może bym to miała gdzieś. Ale powiedział że jest karnistą. Dziwny karnista...

"The Traitors. Zdrajcy 2": Zadanie i poker

Zadanie w 9. odcinku "The Traitors. Zdrajcy" polega na tym, że ekipa wejdzie do pomieszczenia, musi mu się przyjrzeć, a następnie Malwina Wędzikowska poprzestawia niektóre z przedmiotów. Muszą odgadnąć zmiany. Wygra drużyna, która znajdzie ich najwięcej. Dwie najlepsze drużyny zmierzą się w dogrywce.

Po zadaniu Malwina poinformowała, że nie będzie obrad okrągłego stołu! Będą za to do wygrania dwie tarcze, które chronią przed nocną eliminacją. W sumie zawodnicy zarobili 11 tysięcy złotych, a w dogrywce spotykają się: Grzegorz, Tomasz, Mateusz, Marcin, Maciej i Kasia "PIT".

Malwina przygotowała dla ekipy karty - z tarczami i różnymi kwotami. Po wymianach kartami - grupa zdobyła dodatkowe 20 tysięcy do puli, Mateusz 10 tysięcy złotych do kieszeni. Tomasz, zdrajca, zdobył tarczę, a Kasia "PIT" tarczę dla przyjaciela. Marcin, który został z niczym, poprosił Kasię, by oddała mu tarczę. Ona z kolei chyba wolałaby ją dać Gosi, z którą jest najbliżej. Czyli zdrajczyni...

Po grze Kasia "FIT" zdecydowała się na wyznanie. Jej były mąż był hazardzistą.

- No to ja wam powiem dlaczego ja nie bardzo w gry... Mój były mąż był hazardzistą. Przegrywał pieniądze, wiecie? Właśnie w karty, w pokera. Dlatego ja odeszłam z Maksiem. Tam się działo też... On jak przychodził przegrany, to wiecie co się działo w domu? Wiecie, ja nie będę mówiła...

- wyznała w samochodzie do zamku.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kto dostanie tarczę?

Maciek, Marcin i Mateusz próbują robić naciski na Kasię "FIT", by po pierwsze - ukryła, komu da tarczę, a po drugie - skoro wszyscy się spodziewają że da tarczę Gosi, to może by przemyślała danie jej komuś innemu...

Mateusz podejrzewa Tomka (zdrajcę). Maciej - Mateusza i Dawida (lojalnych) . Kasia "Żabka" - Grzegorza (zdrajcę). Nikt jednak nic nie powie na okrągłym stole, bo go nie ma. Ostatecznie Kasia dała tarczę, w tajemnicy, Marcinowi.

Bezpieczni przed nocnym morderstwem są zatem - Marcin, Tomasz, Gosia i Grzesiek. Zdrajcy muszą więc zdecydować, kogo z grupy - Kasia "FIT", Kasia "Żabka", Dawid, Maciej, Mateusz, pozbyć się na nocnej naradzie.

Dawid za to powiedział, że z jego matematyki wynika, że zdrajcami są... Grzesiek i Tomek. Stwierdził, że skoro on nie jest zdrajcą, wie że nie są nimi Mateusz i Marcin, Maciejowi ufa... zostaje ich dwóch. I ma rację.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kogo wyrzucą zdrajcy?

Gosia stwierdziła, że "dzisiaj to by można trzy wenezuelskie telenowele". Spotkała się pod osłoną nocy z Grzegorzem i Tomkiem. Ich przewaga polega na tym, że jedna tarcza wypadła z gry, bo ma ją Tomek, a drugą dostał Marcin - o czym wie Gosia i niejako sama namówiła Kasię "FIT" by mu ją dała... co psuje szyki Grześka i Tomka, którzy chcieli się go pozbyć.

Następną propozycją jest wyeliminowanie Kasi "FIT", której chcieliby się pozbyć Tomek i Grzesiek. To znów oprotestowała Gosia, która bardzo się z nią zaprzyjaźniła... Gosia twierdzi, że grupę "wściekło ogólnie" że Mateusz dostał kasę. Grzegorz stanowczo się temu przeciwstawił. Gosia zaproponowała wyrzucenie Dawida, co Tomasz uznał za "najgłupszą decyzję jaka może być". Panowie z kolei nie chcieli odpuścić tematu Kasi "FIT". Na kim ostatecznie wykonają wyrok? Dowiemy się w kolejnym odcinku!