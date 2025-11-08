TVP szykuje mocne otwarcie! Zagraniczna gwiazda wystąpi w "The Voice of Poland"

Najpopularniejsze muzyczne show w Polsce, "The Voice of Poland" wkracza w fazę, którą widzowie kochają najbardziej. Po przesłuchaniach w ciemno i emocjonujących bitwach, nadszedł czas na występy na żywo, gdzie uczestnicy pokażą pełnię swoich możliwości. To właśnie teraz rozstrzygnie się, kto naprawdę ma "głos" na miarę finału. Produkcja zadbała o to, by początek tego etapu był wyjątkowy – w studiu TVP wystąpi gość specjalny, Davina Michelle, która zdobyła międzynarodową popularność dzięki swojej oryginalnej barwie głosu i hitom podbijającym europejskie listy przebojów.

Nikt się tego nie spodziewał! Wielka gwiazda w "The Voice of Poland"

Obecna edycja programu cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, głównie za sprawą charyzmatycznych trenerów: Margaret, Kuby Badacha, Michała Szpaka oraz duetu Tomson i Baron z zespołu Afromental. Ich różne podejścia do muzyki i wyjątkowa chemia w studiu sprawiają, że program dostarcza nie tylko emocji muzycznych, ale też rozrywki na najwyższym poziomie. Internauci już od kilku tygodni z niecierpliwością czekali na zakończenie etapu bitew. W mediach społecznościowych można było przeczytać wiele komentarzy: "Czas na live’y, wreszcie coś się będzie działo!".

Teraz ich oczekiwania zostaną spełnione. TVP ogłosiła w sieci, że pierwszy odcinek na żywo uświetni występ Daviny Michelle, młodej artystki z Holandii, która przebojem wdarła się na europejską scenę.

To będzie otwarcie z przytupem! W pierwszym odcinku na żywo "The Voice of Poland" specjalnie dla Was wystąpi Davina Michelle - artystka, która zachwyca oryginalnym brzmieniem i sceniczną charyzmą. Emocje gwarantowane - czytamy w sieci.

Davina Michelle po raz pierwszy zdobyła rozgłos w 2016 roku, gdy pojawiła się w holenderskiej edycji programu "Idol". Niedługo później zaczęła rozwijać swoją karierę w internecie, publikując własne interpretacje znanych hitów. Jej wersja utworu "What About Us" z repertuaru Pink stała się viralem, a sama wokalistka zdobyła uznanie także samej amerykańskiej artystki. W 2021 roku Michelle wystąpiła podczas półfinału Eurowizji w Rotterdamie.

