"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" spadła z anteny Polsatu! Co się stało?

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z flagowych programów rozrywkowych telewizji Polsat. Od osiemnastu edycji audycja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, co tydzień gromadząc przed telewizorami miliony fanów łaknących rozrywki. Obecny sezon również cieszy się wielkim powodzeniem, choć program przeszedł dość gwałtowne zmiany w ostatnim czasie. Nie dość, że pożegnano się z dwójką jurorów - Katarzyną Skrzynecką i Michałem Wiśniewskim, to z programu odszedł też jeden z gospodarzy. Piotra Gąsowskiego zastąpił w tej roli Maciej Rock.

TTBZ spadło z anteny! Co się stało?

Wydawało się, że wszystko już wróciło do normy, a teraz media obiegła wiadomość, że program zostaje zdjęty z anteny. Na szczęście jest to tylko chwilowa zmiana, ze względu na dzień emisji programu. Ponieważ program nadawany jest w piątkowy wieczór, a w tym tygodniu przypada Wielki Piątek, rozrywkowe show zostanie zastąpione filmem "Pasja" Mela Gibsona, który znaczne bardziej odpowiada charakterowi święta. Natomiast kolejne zmagania uczestników TTBZ będzie można zobaczyć po świętach, jak zwykle w piątek, o 20.00 w Polsacie.

Szósty odcinek przeniesiony na kolejny piątek. Kogo zobaczymy tym razem?

Czekacie niecierpliwie na kolejny odcinek show? Dla zaostrzenia apetytu zdradzimy, że gwiazdy obecnej edycji wciela się w niesamowite postacie: Krzysztof Ibisz będzie Lou Reedem, Piotr Stramowski zaśpiewa piosenkę zespołu Right Said Fred, Kasia Kołeczek będzie Beyonce, Daniel Jaroszek zmieni się w Aloe Blacca, Oskar Cyms zostanie Lewisem Capaldi, Natalia Janoszek zaprezentuje się jako Electric Light Orkestra, Daria będzie Post Malone, a Julia Kamińska wcieli się w postać Beaty Kozidrak. Będzie gorąco.

