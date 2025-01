Krzysztof Rutkowski junior dostaje groźby karalne?! Ojciec rusza do akcji

Maja Hyży przeszła kolejną operację

Kilka miesięcy temu Maja Hyży wyznała, że podda się operacji wycięcia guzków z krtani. Piosenkarka bała się, że odbije się to na jej głosie. Nie był to jedyny poważny zabieg, który musiała przejść. 35-letnia była żona Grzegorza Hyżego i matka jego dwóch synów od dawna boryka się z pewnym schorzeniem. Potrzebna była hospitalizacja oraz operacja biodra.

W ostatnim czasie "szpitalne" treści dominowały na jej Instagramie. Piosenkarka od wczesnej młodości Maja Hyży cierpi z powodu choroby Otto-Chrobaka, która ogranicza ruchomość jej stawu biodrowego. Pierwsze operacje przeszła jako nastolatka. Nie ukrywa, że przeszła wtedy przez piekło, a blizny zostaną jej na zawsze.

Kolejną, siódmą już operację, przeszła na przełomie listopada i grudnia. W sieci dzieliła się informacjami dotyczącymi przebiegu leczenia. Maja Hyży opublikowała m.in. nagranie ze szpitala, na którym pokazała, jak opierając się na balkoniku próbuje zrobić kilka kroków. Chociaż się uśmiechała, to widać było, że bardzo cierpi.

Maja Hyży tańczy w staniku na Instagramie

Celebrytka po operacji porusza się o kulach. Rehabilitacja może potrwać nawet kilka miesięcy. Na początku stycznia wyniku komplikacji po raz kolejny trafiła do szpitala. Powikłania po wcześniejszej operacji biodra oraz infekcja bakteryjna sprawiły, że piosenkarka przeszła już drugą w ciągu miesiąca operację oraz kilka transfuzji krwi. W mediach społecznościowych Maja opowiedziała o swoim stanie. Piosenkarka z trudem opanowywała łzy.

Dzień dobry, kochani. Żyję. Ale co to za życie? Mam przetaczaną krew ponownie dzisiaj. Tym razem dwie jednostki. Mam bardzo złe wyniki. I chyba nie mam siły na nic więcej do powiedzenia. Ogólnie jest beznadziejnie. Wczoraj usiadłam i wstałam na chwilę tylko. Ale brakło siły na cokolwiek więcej. Więc leżę. I czekam - mówiła.

Maja Hyży wróciła już do domu i stara się nie tracić optymizmu. Zaczęła publikować również posty o bardziej radosnej naturze. Niedawno wrzuciła filmik, na którym w tanecznym rytmie pokazuje swoja stylizację. Na początku influencerka tańczyła w samych spodniach oraz staniku. Nie wszystkim internautom przypadło to do gustu.

"Tydzień temu płacz w rolkach, a dziś już powrót jakby nigdy nic. Czego się nie robi dla oglądalności" - napisała jedna z osób. "Już wyzdrowiałaś? Dopiero w szpitalu taka obolała byłaś" - dodała inna, a Maja postanowiła odpowiedzieć twierdząc, że "Mam lepsze dni. Ja już nigdy nie wyzdrowieje…". Piosenkarka pokusiła się również na nieco dłuższy komentarz, w którym wyjaśniła swoją sytuację.

Moje życie jest jak rollercoaster i tylko ja wiem, jak jest naprawdę. Na Instagramie jestem 100 proc. sobą i jak jest źle, to mówię o tym, żeby wszyscy wiedzieli, że jak każdy mam złe dni i mam duże problemy, nawet zdrowotne. Ale jak jest dobrze, to krzyczę o tym głośno, bo wolę siebie uśmiechniętą niż płaczącą, nawet jeśli ten uśmiech jest na krótką chwilę.Ostatnio życie mocno dało mi po d*pie a problemy trwają od 12. roku życia - ale pamiętam w dalszym ciągu o uśmiechu i o pozytywnym myśleniu - napisała Hyży.

Maja Hyży jest ciężko chora. Czeka ją poważna operacja