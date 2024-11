Anna Mucha wyszła z kościoła zapłakana. Na pogrzebie Izabeli Wójcik nie kryła łez

Łukasz Nowicki powrócił do TVP. Nie do wiary, skąd przybył! Mocno przyszpanował

Wieść o śmierci Izabeli Wójcik wstrząsnęła polskimi gwiazdami. Popularna makijażystka miała zaledwie 48 lat! Gdy 24 października ujawniono, że Wójcik nie żyje, ze świata show-biznesu popłynęły kondolencje.

Iza Wójcik... Jedna z najzdolniejszych polskich makijażystek... Zabawna, inteligentna, "osobowość!" - jak sama by żartowała... Odeszłaś zdecydowanie za wcześnie - można było przeczytać w relacji Agnieszki Woźniak-Starak.

Inne gwiazdy też z ogromnym żalem przyjęły informację o śmierci Wójcik. Odejście makijażystki mocno uderzyło Annę Muchę.

Pogrzeb Izabeli Wójcik. Mucha, Kazadi, Sablewska

8 listopada odbyło się ostatnie pożegnanie Izabeli Wójcik i odprowadzenie na cmentarz jej prochów. Wcześniej ujawniono nekrolog 48-latki.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 października 2024 odeszła w wieku 48 lat Ś. P. Izabela Wójcik. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 8 listopada 2024 o godz. 13:00 - piątek, w kościele p. w. M. B. Częstochowskiej w Józefowie, po czym nastąpi odprowadznie do grobu rodzinnego na cmentarz parafialny w Józefowie. Żegna pogrążona w bólu rodzina - można było przeczytać.

Na mszy nie zabrakło znanych twarzy. Pojawiły się wyraźnie zasmucone Patricia Kazadi, Maja Sablewska, Marta Gąska, Anna Męczyńska. Była też Anna Mucha, która płakała, idąc w kondukcie żałobnym.

Wójcik została pochowana w rodzinnej mogile, a miejsce pochówku ozdobiły wiązanki kwiatów. Obok nich postawiono dwa zdjęcia zmarłej. Był też ogromny kosz pełen białych róż od przyjaciół i znajomych.

Kim była Izabela Wójcik?

Izabela Wójcik przez wiele lat działała jako ceniona makijażystka gwiazd. To ona odpowiadała za perfekcyjny wygląd Anny Muchy w show "Drag me out", pracowała przy festiwalu Polsatu w Sopocie. Malowała też Maję Sablewską czy Agatę Kuleszę przy okazji sesji do magazynów typu "Pani".

