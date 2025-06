Ujawniono uczestników 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Ewa Minge ma mocnych konkurentów

Podczas finału 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”, który odbył się 11 maja 2025 roku, ogłoszono pierwszą gwiazdę, która weźmie udział w nowej odsłonie programu. Będzie nią Ewa Minge – światowej sławy projektantka mody.

Minge jest znana z odważnych projektów, które prezentowała na pokazach mody w Paryżu, Mediolanie czy Nowym Jorku. Teraz czas na kolejne wyzwanie – taneczny parkiet.

Premiera 17. edycji „Tańca z Gwiazdami” zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Choć oficjalna data emisji nie została jeszcze ogłoszona, program prawdopodobnie wystartuje we wrześniu – zgodnie z tradycją ramówki jesiennej Polsatu.

Na ten moment oficjalnie potwierdzono jedynie udział Ewy Minge. W mediach pojawiają się liczne spekulacje na temat kolejnych uczestników, jednak Polsat nie potwierdził jeszcze innych nazwisk. Pudelek podał za swoim informatorem, że w show Polsatu mają pojawić się: Lanberry, Aleksander Sikora i... Sebastian Fabijański.

Najwięcej emocji budzi ten ostatni. Aktor przez ostatnie miesiące niemal całkowicie zniknął z życia publicznego. Tym bardziej jego pojawienie się w „Tańcu z Gwiazdami” może okazać się jednym z największych hitów sezonu. Jak dowiadujemy się z produkcji:

Produkcji szczególnie zależało na udziale tego ostatniego. Miał być już wiosną, ale na ostatniej prostej się wycofał przez inne zobowiązania zawodowe i ograniczył medialną działalność niemal do zera. Wszyscy w produkcji spodziewają się, że jego udział i taki wielki powrót do rozrywki będzie hitem. Tym bardziej, że on dobrze tańczy i potrafi wzbudzać emocje jak mało kto