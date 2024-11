Mariolka Kiepska wraca do telewizji! Nie do wiary, jak się zmieniła

Vanessa Aleksander oraz Michał Bartkiewicz już niedługo zawalczą o kryształową kulę. Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" już niedługo, bo 17 listopada 2024 roku. 28-letnia aktorka od pierwszego odcinka popularnego show pokazuje klasę i ogromne umiejętności taneczne, jak się jednak okazuje, może to nie być wystarczające, by wygrać. W jednym z najnowszych wywiadów wyjawiła, dlaczego sądzi, że nie wygra. Niewiarygodne, co wyznała.

Vanessa Aleksander wie, że nie wygra w "Tańcu z Gwiazdami". Smutne wieści

W najnowszym wywiadzie dla portalu pudelek.pl Vanessa wyznała, jak czuje się po ćwierćfinale oraz czy spodziewała się dogrywki. Gwiazda wyjawiła także, że nie czuje by miała jakiekolwiek szanse na wygraną show.

Ja się tej dogrywki spodziewałam. Jestem świadoma, że jeśli chodzi o liczbę odbiorców, to mam ich zdecydowanie najmniej. (...) Ja nie przyszłam do tego programu, żeby wygrać, więc nawet gdyby nasza przygoda się dzisiaj zakończyła, to też byłoby ok... - powiedziała w wywiadzie aktorka.

Udział Vanessy w "Tańcu z Gwiazdami" jest jednak dla niej niesamowicie ważny. Aktorka na początku września mówiła nam, że musiała zrezygnować dla tego programu z jednego projektu. Chciała wystąpić w show Polsatu i to właśnie na nim w pełni się skupić. Gwiazda przez cały czas trwania "TzG" starała się połączyć treningi oraz pracę w teatrze. Dzięki dobrze zorganizowanemu grafikowi świetnie jej to wychodzi.

Faktycznie teraz ten czas jest bardzo intensywny. Na szczęście udało się zrobić tak, że na spektakle w trakcie trwania programu znalazłam wspaniałą dublurę. Film, który miałam realizować w trakcie programu, również mi się przesunął troszkę w czasie. Z pewnej rzeczy zrezygnowałam, to był też taki mój świadomy wybór, żeby móc się poświęcić tej przygodzie i żeby móc się w nią w pełni zaangażować, ale przede wszystkim w trosce o swoje zdrowie, bo myślę, że przez większość swojego dorosłego życia troszkę je zaniedbywałam. Bardzo lekkomyślnie podchodziłam do kwestii snu i regeneracji i odpowiedniego żywienia no i niestety to się odbiło na moim zdrowiu, więc teraz właśnie z taką pełną świadomością zdecydowałam się na to, żeby się w pełni sfokusować na tym i tylko na tym - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" aktorka Vanessa Aleksander.

