Viki Gabor o hejcie w sieci. Czemu wybrała właśnie taki styl? "Wiele nastolatek ubiera się zdecydowanie bardziej wyzywająco niż ja"

Viki Gabor odpiera krytykę internautów. Tłumaczy, czy ingerowała w swoją urodę! "Bawi mnie to"

Viki Gabor karierę muzyczną rozpoczęła w wyjątkowo młodym wieku. Jej sceniczny wizerunek wzbudza w związku z tym niemałe kontrowersje. Internauci otwarcie krytykują zbyt wyzywający ich zdaniem ubiór nastolatki, jak i jej mocny makijaż. Padły nawet oskarżenia o to, że ingerowała w swoją urodę przy pomocy zabiegów medycyny estetycznej! Wielu fanów uważa, że Gabor m.in. powiększyła sobie usta. Byłoby to dosyć niecodzienne, biorąc pod uwagę, że mowa o osobie niepełnoletniej.

Co na to sama zainteresowana? Viki Gabor już nie raz poruszała w wywiadach temat dotykającego ją hejtu w sieci oraz tego, jak sobie z nim radzi. Choć wiele gwiazd stosuje taktykę ignorowania złośliwych docinków, wokalistka co raz to i odpowiada na negatywne komentarze - bywa, że dosyć stanowczo.

Ostatnio ktoś napisał, że zrobiłam sobie usta. Potem, że całą twarz. A później, że już wszystko mam zrobione. Bawi mnie to. Po pierwsze, scena rządzi się swoimi prawami. Trudno, żebym na koncertach występowała bez makijażu. Po drugie, wiele nastolatek ubiera się zdecydowanie bardziej wyzywająco niż ja. Ja niczego nie odkrywam, przeważnie chodzę w oversize’owych ciuchach - tłumaczyła Viki Gabor w rozmowie z redaktorem serwisu Plejada. Coś w tym jest!

Viki Gabor dodawała także, że swój wyrazisty styl zawdzięcza dzieciństwu spędzonemu w Wielkiej Brytanii i to właśnie różnice kulturowe uważa za główną przyczynę braku zrozumienia internautów.

Może moje stylizacje różnią się od tego, co noszą moje rówieśniczki, ale pewnie wynika to z tego, że dorastałam za granicą. Rzeczy, które tu wciąż budzą emocje, w Wielkiej Brytanii są czymś zupełnie normalnym - zgadzacie się z nią? Wspomniała także o powtarzających się, rasistowskich uwagach "wielbicieli".

Cały czas pojawiają się rasistowskie komentarze pod moim adresem. Może jest ich trochę mniej niż na początku, ale nadal sporo. I wiem, że to nie jest tylko mój problem, tylko wszystkich, którzy wywodzą się z innych kultur. Może to dziwnie zabrzmi, ale już się z tym oswoiłam i nie robi to na mnie większego wrażenia. Czuję się Polką i Romką równocześnie. Jestem dumna ze swoich korzeni - podkreślała w udzielonym Plejadzie wywiadzie młoda gwiazda. I co Wy na to?

