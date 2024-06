W Hollwood nakręcą film o Rutkowskim. Zagra go Tom Cruise? Mają będzie... szczęki wam opadną!

Krzysztof Rutkowski to postać, która od lat wzbudza zainteresowanie społeczeństwa. Kontrowersyjny detektyw już niejednokrotnie był inspiracją dla filmowców i pierwowzorem wielu bohaterów filmów i seriali. Wystąpił też w kilku rodzimych produkcjach, wcielając się w samego siebie, m.in. w serialu TVN „Detektyw”. Teraz jego życiorysem zainteresowało się Hollywood. Gwiazdor potwierdza, że niebawem leci na poważne rozmowy i ma nadzieję podpisać kontrakt na film o sobie. – Ma powstać wysokobudżetowy film o mnie. Jestem zaproszony do Hollywood przez czołowych twórców i producentów. pośredniczy w tym Krzysztof Gojdź, który od pewnego czasu mieszka w USA i zna wielu wpływowych ludzi. Pod koniec wakacji lecimy z Mają i juniorem na rozmowy. Będę głównym koordynatorem tej produkcji. Być może zagram samego siebie, ale to zależy od wielu czynników. Bardzo bym chciał, żeby mnie z młodości zagrał Krzysztof junior, bo jest do mnie podobny. Będzie zależało to od producenta, czy będzie chciał całkowicie anglojęzyczny film, czy będą jakieś polskie wstawki, np. jak było w „Pianiście” – zdradza „Super Expressowi” Krzysztof Rutkowski.

Tom Cruise zagra Krzysztofa Rutkowskiego a w Maję Rutkowski wcieli się Angelina Jolie?

Słynny detektyw wyznaje, że nie najlepiej posługuje się angielskim, dlatego jeśli będzie trzeba nie będzie się upierał, by na siłę zagrać siebie. – Gdyby to było po niemiecku, poradziłbym sobie znakomicie, ale po angielsku mógłbym wypaść nieco słabiej, więc szkoda psuć całość, np. moim nie najlepszym akcentem – dodaje celebryta. – Krzysiek Gojdź ma kontakty do całej plejady hollywoodzkich gwiazd, więc z pewnością pomoże w doborze amerykańskiego aktora do mojej roli – zdradza Rutkowski. – Dorosłego Rutkowskiego mógłby zagrać Tom Cruise (61 l.), bo jest w zbliżonym wieku. Jeśli nie on, to na pewno znajdzie się kogoś dobrego. Może nawet ktoś spoza czołówki, by to udźwignął i byłaby to rola jego życia - zauważa gwiazdor. Kto zatem mógłby zagrać Maję Rutkowski (39 l.)? – Wybór będzie trudny, bo tak pięknej kobiety jak Maja nie ma w całym Hollywood, ale sobie z tym poradzimy – puszcza oko Krzysztof Rutkowski. Nasza redakcja w roli Mai widziałaby sama Angelinę Jolie (49 l.).

