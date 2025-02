W Polsce był wielkim aktorem. Chciał lepszego życia, niestety wyszło inaczej

Maciej Góraj był utalentowanym polskim aktorem, który zdobył popularność w latach 70. dzięki rolom w filmach i teatrze. Choć w Polsce cieszył się dużym uznaniem, to jego życie potoczyło się inaczej, gdy zdecydował się na emigrację do USA. To właśnie tam musiał podejmować się różnych zajęć, aby utrzymać się i zapewnić stabilne życie rodzinie, która została w Polsce. Poznajcie jego historię.