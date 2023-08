W rok po rozwodzie Sonia Bohosiewicz szaleje na skuterze z nowym partnerem. Trudno oderwać wzrok

Rafał Mroczek nie pojawił się na urodzinach syna swojego brata. To, co wtedy robił, szokuje! On naprawdę to zrobił?!

Sonia Bohosiewicz szaleje na skuterze z nowym partnerem

Sonia Bohosiewicz najwyraźniej już otrząsnęła się po rozstaniu z Pawłem Majewskim. Para była małżeństwem przez 14 lat, jednak w ubiegłym roku nagle gruchnęła informacja o ich rozwodzie. Aktorka opowiadała potem, że była to trudna decyzja i powrót do normalności zajął jej sporo czasu i wymusił szereg działań, które miały na celu pogodzenie się ze zmianami w życiu. Dziś gwiazda wydaje się być ponownie szczęśliwa. W filmiku zamieszczonym na Instagramie mocno przytula niezłego przystojniaka! Gwiazda i jej nowy partner szaleją na wodnym skuterze. W oczach Soni widać radość, cała wręcz promienieje. Nowy związek jej służy, czego nie omieszkali skomentować internauci, którzy jednogłośnie stwierdzili, ze w tej relacji skuter zdecydowanie schodzi na drugi plan.

Fani zachwyceni towarzyszem aktorki: "O pani! Ale przystojniak"

Fanki Soni Bohosiewcz nie kryły zachwytu i nie żałowały komplementów, zarówno samej aktorce, jak i partnerującemu jej w wodnych szaleństwach mężczyźnie: "O pani! Ale przystojniak", "No nie mam pytań. Taki jakby luksusowy", "Jak Ty promieniejesz! piękny widok", "To szczęście w oczach bezcenne" - to tylko niektóre z wpisów. I rzeczywiście trzeba przyznać, że para rzeczywiście wygląda fantastycznie - piękni, radośni, aż miło popatrzeć. Jakiś czas temu aktorka była łączona z młodszym o 15 lat komikiem Rafałem Paczesiem. Czy to on? Mężczyzna na filmie jest podobny, jednakże ciemne okulary skutecznie uniemożliwiają rozpoznanie. Z przystojniakiem z filmiku na pewno łączy ją coś wyjątkowego, bo sama w jednym z komentarzy podkreśliła, ze jest już zajęty.

Sonia Bohosiewicz - kariera, życie prywatne

Sonia Bohosiewicz to aktorka, artystka kabaretowa, piosenkarka oraz siostra Mai Bohosiewicz. Gwiazda grała w filmach i serialach takich jak m.in. "39 i pół", "Czas honoru", "Diagnoza", "Narzeczony na niby" czy "7 uczuć". Prywatnie do ubiegłego roku była żoną Pawła Majewskiego, z którym ma dwóch synów: Teodora (13 l.) i Leonarda (10 l.).