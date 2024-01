W telewizji Polsat zaraz zabraknie dziennikarzy! Kolejne transfery do TVP. Znane nazwiska

Telewizja Polska zapełniana jest kolejnymi dziennikarzami, którzy przechodzą do niej z innych mediów. To wszystko pokłosie zmiany władzy w mediach publicznych oraz w ogóle zmian, jakie są tam wprowadzane. Złośliwi już żartują, że Dorota Gawryluk, dyrektor pionu kanałów tematycznych w telewizji Polsat, zaraz nie będzie miała z kim pracować, ponieważ kolejne osoby z Polsatu przechodzą do TVP. Tym razem mowa o dwóch osobach. Anna Hałas ma zostać reporterką "19:30" i prowadzącą w stacji TVP Info, gdzie przejdzie z Polsatu, w którym pracowała od 2016 roku. Anna Łubian-Halicka ma z kolei zostać reporterką "19:30" i również przechodzi do TVP z Polsatu po 8 latach pracy w tej stacji. To kolejne transfery z Polsatu do TVP. W ostatnim czasie media informowały o przejściach takich dziennikarzy jak Piotr Jędrzejek, Ewa Gajewska, Wioleta Wramba czy Edyta Sienkiewicz. Do TVP przeszło też wielu dziennikarzy TVN-u.

Nowe serwisy informacyjne w TVP. Czy "19:30" przyciągnie więcej widzów?

Zmiany w TVP oznaczają też oczekiwanie, że nowe serwisy informacyjne przyciągną więcej widzów. Na razie jest z tym krucho, ale podobno stacja dopiero się rozkręca. Z najnowszych danych, które opublikował serwis Wirtualne Media, wynika, że "19.30" w TVP1, TVP Info i TVP Polonia ogląda średnio 2,10 mln widzów, i jest to o 620 tys. oglądających mniej niż notowały wcześniej nadawane w tym samym paśmie "Wiadomości". - Nowy dziennik ma mniej widzów niż konkurencyjne "Fakty", ale więcej niż "Wydarzenia" - wynika z raportu Wirtualnemedia.pl.