Tak zostanie pożegnany Jan Frycz. Zapadła ważna decyzja

Jan Frycz zostanie pożegnany z najwyższymi honorami. Jest decyzja

Informacja o śmierci Jana Frycza była ogromnym ciosem dla polskiego środowiska artystycznego. Aktor przez dekady zachwycał publiczność zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą. Jego role na stałe zapisały się w historii polskiego kina i teatru.

Teraz "Super Express" dotarł do informacji dotyczących ostatniego pożegnania artysty. Jan Frycz będzie miał pogrzeb państwowy. Informację tę potwierdziło nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To szczególny sposób uhonorowania osoby, która swoją działalnością miała ogromny wpływ na polską kulturę. Frycz przez lata należał do grona najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia.

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Jan Frycz pożegnany jak wybitny artysta. Jest oficjalne potwierdzenie

Jan Frycz był aktorem niezwykle wszechstronnym. Potrafił wcielać się zarówno w role dramatyczne, jak i charakterystyczne, a jego nazwisko przez lata było gwarancją aktorskiej jakości. Wiadomość o jego odejściu wywołała falę wspomnień. Przyjaciele, współpracownicy i widzowie przypominają jego najważniejsze role oraz momenty, w których zachwycał swoim talentem.

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Teraz przed bliskimi i środowiskiem artystycznym najtrudniejszy moment - pożegnanie aktora. Będzie ono miało państwowy charakter, co dodatkowo podkreśla rangę Jana Frycza dla polskiej kultury. W ostatnich dniach pojawiało się wiele pytań dotyczących charakteru uroczystości pogrzebowych. "Super Express" postanowił zweryfikować te informacje u źródła.

Pogrzeb Jana Frycza będzie miał charakter państwowy - poinformował "Super Express" rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Decyzja o państwowym charakterze pogrzebu Jana Frycza zapadła po wniosku ZASP-u, a następnie uzyskaniu akceptacji Kancelarii Premiera oraz rodziny aktora. Taka właśnie jest obowiązująca procedura w przypadku przyznawania pogrzebu państwowego.

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