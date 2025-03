Widzowie wkurzeni na "Taniec z Gwiazdami". "To nie jest fair". Uczestnik reaguje na awanturę!

Michał Barczak (35 l.) to jedno z większych zaskoczeń tej edycji i to pod kilkoma względami. Po pierwsze - większość fanów programu zwracała uwagę, że nie bardzo wiedzą, kim jest. Po drugie - szybko wyszło na jaw, że ma... dość dobrze udokumentowaną przeszłość związaną z tańcem. W pierwszym odcinku wystąpił najlepiej i zdobył od jurorów 40 punktów, czyli maksymalny wynik. Tylko czy to jest uczciwe?