"Wielka Warszawska" już w kinach! Sport, mafia i walka o zasady w czasach przełomu

Wyścigi konne, wielkie pieniądze i młody bohater, który wierzy, że da się wygrać uczciwie – "Wielka Warszawska" to nowy polski film osadzony w burzliwych realiach początku lat 90. Produkcja opowiada o marzeniach, ambicjach i trudnych wyborach w świecie, gdzie sport coraz częściej przegrywa z układami.

Młody dżokej i wielkie marzenie w "Wielkiej Warszawskiej"

"Wielka Warszawska" to historia Krzyśka – młodego dżokeja, który z entuzjazmem i wiarą w fair play wkracza do świata wyścigów konnych. Jego największym celem jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce, będącej symbolem sportowego sukcesu i spełnienia marzeń.

Z czasem bohater odkrywa jednak, że wyścigi to nie tylko rywalizacja na torze, lecz także sieć zależności, potężnych interesów i manipulowania wynikami. Krzysiek, początkowo naiwny nowicjusz, zaczyna dostrzegać skalę problemu i wierzy, że może ją zmienić – zwłaszcza że Polska stoi u progu wielkich przemian ustrojowych. Upadek komunistycznego systemu daje nadzieję na nowy, bardziej sprawiedliwy porządek.

Cena uczciwości w świecie wielkich pieniędzy

Film pokazuje, jak trudno zachować czyste zasady w świecie korupcji i nieczystych zagrywek. Krzysiek staje przed pytaniem, czy da się oprzeć presji wielkich pieniędzy i szybkiej kariery oraz jaką cenę trzeba zapłacić za próbę rozbicia istniejącego układu.

Dla widzów "Wielka Warszawska" będzie nie tylko opowieścią o sporcie, ale także uniwersalną historią o dojrzewaniu i utracie złudzeń. Film pokazuje moment, w którym idealizm zderza się z rzeczywistością, a młody bohater musi zdecydować, czy ważniejsze są marzenia, czy kompromisy narzucane przez system. To kino, które wykorzystuje realia epoki do zadawania aktualnych pytań o uczciwość, odpowiedzialność i granice ambicji.

"Wielka Warszawska" to widowisko zrealizowane z rozmachem, łączące sportowe emocje z wątkami mafijnymi i społecznym tłem epoki. Produkcja stanowi zwieńczenie trylogii Jana Purzyckiego, do której należą również kultowe filmy "Wielki Szu" oraz "Piłkarski poker".

Film trafił do kin 23 stycznia.

