Nowy sezon legendarnego show rozpoczął się od mocnego uderzenia. Na parkiecie zaprezentowało się 11 par, które już w pierwszym odcinku pokazały, że rywalizacja o Kryształową Kulę nie będzie należała do łatwych. Każda para walczy nie tylko o prestiż i nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych, lecz także o sympatię widzów! Nie obyło się jednak bez wpadek.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami". Namiętny pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza. Kamera nagrała minę Karolaka. Bezcenny widok

Tomasz Karolak zaliczył wielką wpadkę

Na parkiecie nie zabrakło zarówno pięknych choreografii, jak i chwil pełnych wzruszeń. Pierwszą wpadkę zaliczyła Magda Mołek, która omal nie spadła z wysokich schodów, ostatecznie uratowała sytuację i jakoś złapała równowagę. Prawdziwą gwiazdą wieczoru okazał się jednak Tomasz Karolak. Aktor, który w tym sezonie spróbuje swoich sił w tańcu, zdobył od jurorów tylko 23 punkty. Sam przyznał z rozbrajającą szczerością, że nie spodziewał się tak dobrego wyniku.

Publiczność wybuchła śmiechem, gdy przyszła pora na zachęcanie widzów do głosowania. Karolak, najwyraźniej oszołomiony atmosferą programu, pomylił się i zamiast prawidłowego numeru "11", podał "7".

Ja nawet nie wiem, jaką ja mam parę. Ale jakie to ma znaczenie - powiedział na koniec wywołując tym samym salwy śmiechu na widowni i wśród prowadzących.

Choć pomyłka była drobna, ten moment szybko podchwycili internauci, którzy zaczęli komentować go w mediach społecznościowych. Dla wielu osób właśnie takie spontaniczne sytuacje sprawiają, że program jest wyjątkowy i nieprzewidywalny.

Karolak wygrał pierwsze show nie tańcem, a swoim poczuciem humoru - można było przeczytać w sekcji komentarzy.

Zobacz też: Juror "Tańca z Gwiazdami" rozwiewa wątpliwości. Pocałunek Kaczorowskiej i Rogacewicza był wyreżyserowany?

Zobacz naszą galerię: Wielka wpadka Karolaka. Publiczność pękała ze śmiechu!

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann