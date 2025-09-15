Wielka wpadka Karolaka. Publiczność pękała ze śmiechu!

Julita Buczek
2025-09-15 15:41

"Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę w wielkim stylu. 17. edycja programu od pierwszego odcinka dostarczyła widzom mnóstwo emocji, a także kilku zabawnych momentów. Jednym z bohaterów wieczoru został Tomasz Karolak, który na żywo pomylił numer swojej pary.

Nowy sezon legendarnego show rozpoczął się od mocnego uderzenia. Na parkiecie zaprezentowało się 11 par, które już w pierwszym odcinku pokazały, że rywalizacja o Kryształową Kulę nie będzie należała do łatwych. Każda para walczy nie tylko o prestiż i nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych, lecz także o sympatię widzów! Nie obyło się jednak bez wpadek.

Tomasz Karolak zaliczył wielką wpadkę

Na parkiecie nie zabrakło zarówno pięknych choreografii, jak i chwil pełnych wzruszeń. Pierwszą wpadkę zaliczyła Magda Mołek, która omal nie spadła z wysokich schodów, ostatecznie uratowała sytuację i jakoś złapała równowagę. Prawdziwą gwiazdą wieczoru okazał się jednak Tomasz Karolak. Aktor, który w tym sezonie spróbuje swoich sił w tańcu, zdobył od jurorów tylko 23 punkty. Sam przyznał z rozbrajającą szczerością, że nie spodziewał się tak dobrego wyniku.

Publiczność wybuchła śmiechem, gdy przyszła pora na zachęcanie widzów do głosowania. Karolak, najwyraźniej oszołomiony atmosferą programu, pomylił się i zamiast prawidłowego numeru "11", podał "7".

Ja nawet nie wiem, jaką ja mam parę. Ale jakie to ma znaczenie - powiedział na koniec wywołując tym samym salwy śmiechu na widowni i wśród prowadzących.

Choć pomyłka była drobna, ten moment szybko podchwycili internauci, którzy zaczęli komentować go w mediach społecznościowych. Dla wielu osób właśnie takie spontaniczne sytuacje sprawiają, że program jest wyjątkowy i nieprzewidywalny.

Karolak wygrał pierwsze show nie tańcem, a swoim poczuciem humoru - można było przeczytać w sekcji komentarzy.  

Tomasz Karolak
30 zdjęć
