Wielka zmiana w życiu Kammela! Nie robił tego od 20 lat. Teraz pokazał zdjęcie na dowód

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-01-03 17:34

Ale zmiana! Tomasz Kammel zrobił coś, na co nie pozwolił sobie od 20. lat. Jedna decyzja, jedno zdjęcie i wyznanie, które zaskoczyło fanów na oficjalnym profilu prezentera na Instagramie. To symboliczny moment i wyraźny sygnał, że w jego życiu zaczyna się nowy rozdział. A do tego jaką klatę zaprezentował!

Tomasz Kammel zaskoczył fanów szczerym wyznaniem i wymownym zdjęciem. Dziennikarz opublikował w mediach społecznościowych fotografię, która dla niego samego ma symboliczne znaczenie. Jak przyznał, po raz pierwszy od 20 lat nie pracował w Sylwestra, a zamieszczony kadr ma być najlepszym dowodem na to, że tym razem naprawdę zrobił coś zupełnie inaczej niż zwykle.

"To jest dowód fotograficzny"

Pierwszy raz od 20 lat nie pracowałem w Sylwestra. Tak. To nie jest metafora. To jest dowód fotograficzny 

- napisał Kammel wprost na sweoim profilu na Instagramie i uciął domysły.

Przez dwie dekady Tomasz Kammel był wierny przekonaniu, że sylwestrowa praca to gwarancja udanego roku. Sam przyznał, że traktował to niemal jak zasadę, od której nie było odstępstw.

Przez dwie dekady wierzyłem, że jak nie popracujesz w Sylwestra, to rok się obrazi. No i pracowałem. A bywało różnie. Raz świetnie, raz… edukacyjnie 

- wyznał dziennikarz.

"To nie Sylwester decyduje o roku"

Tym razem Tomasz Kammel postanowił jednak zerwać z zabobonem i spojrzeć na wszystko inaczej. Jak sam zauważył, to nie sylwestrowa noc decyduje o tym, jaki będzie kolejny rok.

Więc chyba możemy się umówić: to nie Sylwester decyduje o roku.

Internauci szybko zaczęli dopytywać, czy nie brakowało prezenterowi pracy w tę wyjątkową noc w roku. Odpowiedź Kammela była nie pozostawia złudzeń, a ilustrujące ją zdjęcie wzmacnia efekt.

Kammel nie tęsknił

Czy zatęskniłem za sylwestrową robotą? Spójrzcie na to zdjęcie jeszcze raz. Odpowiedź brzmi: nie. Nawet trochę wcale

- napisał Kammel bez wahania.

Popularny prezenter w swoi długim poście na Instagramie podzielił się też refleksją na temat nadchodzącego roku. Porzucił przesądy i postawił na inne wartości.

Czy 2026 będzie dobry? To już nie kwestia zabobonów. Raczej pracowitości, odwagi w decyzjach i zbiegu dobrych okoliczności, które warto umieć zauważyć.

Nowa, "świecka tradycja" Kammela?

Na koniec Tomasz Kammel złożył noworoczne życzenia sobie i swoim fanom. Dodał, że resztę planów i wyzwań wszyscy "dopracują w trakcie". Jedno jest pewne – ta sylwestrowa zmiana w jego życiu nie była przypadkowa! Czy okaże się "nową, świecką tradycją" w jego życiu? Przekonamy się za niecały rok! 

