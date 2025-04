Maciej Zakościelny wyznał, że teraz rzadziej widuje synów. "Na prośbę mojej byłej partnerki. Uszanowałem to"

"Rolnik szuka żony" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów Telewizji Polskiej. Format, w którym rolnicy szukają miłości, doczekał się już 12. edycji, a prowadzącą niezmiennie pozostaje Marta Manowska. W nowym sezonie twórcy postanowili wprowadzić pewne modyfikacje, które od razu przykuły uwagę widzów. Niestety, nie wszystkim przypadły one do gustu – w sieci pojawiły się pierwsze głosy krytyki i porównania do wcześniejszych odsłon programu.

Wielki skandal w programie "Rolnik szuka żony". Fani show w szoku

Od premiery pierwszego sezonu programu "Rolnik szuka żony" minęło wiele lat. Polska edycja powstała na bazie zagranicznego formatu "Farmer Wants a Wife" i zadebiutowała na antenie TVP w 2014 roku. Od tamtej pory show cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów. Jednym z elementów, który na stałe zapisał się w pamięci widzów, jest nie tylko charyzmatyczna prowadząca Marta Manowska, ale i charakterystyczna piosenka otwierająca program - "Magiczne słowa".

Wykonywany przez Rafała Brzozowskiego utwór szybko zyskał popularność i stał się rozpoznawalny wśród szerokiej publiczności. Warto jednak zaznaczyć, że piosenka to nie jest oryginalna kompozycja artysty - piosenka ta została po raz pierwszy nagrana przez zespół ZIYO i była przebojem już w latach 90. Brzozowski nadał jej nowe brzmienie, dostosowując do współczesnych realiów muzycznych.

W niedzielę na fanów programu "Rolnik szuka żony" czekało niemiłe zaskoczenie. Nie usłyszeli charakterystycznej piosenki, która od wielu lat towarzyszyła hitowi TVP.

