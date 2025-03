Wielki sukces gwiazdora "Barw szczęścia"! Już jest na planie w Hollywood

Tomasz Jakubiak na wzruszającym nagraniu. Łzy same napływają do oczu

Gwiazdor "Barw szczęścia" gra w Hollywood!

Nie tak często polskie gwiazdy mają szansę sprawdzić się w zagranicznych, dużych produkcjach, Ostatnio największe sukcesy odnosi Marcin Dorociński, który zagrał ważną rolę w serialu "Gambit królowej" Netflixa. Jak się okazuje, na szczęście nie jest jedyny!

Gdzie zagra gwiazdor "Barw szczęścia"?

W hollywoodzkim filmie zagrała także Dominika Kachlik, Franka w "M jak miłość". Teraz zdjęciami z planu "In The Lost Lands" pochwalił się niegdysiejszy Rysiek Gawron z "Barw szczęścia", czyli Sebastian Stankiewicz. W dodatku gra on u znakomitego reżysera Paula W. S. Andersona, w filmie według opowiadania twórcy "Gry o tron", George'a R. R. Martina. Część zdjęć kręcona była w Krakowie, a pochwalił się nimi właśnie Sebastian Stankiewicz.

Za scenariusz odpowiadają Anderson oraz Constantin Werner. W głównych rolach występują hollywoodzkie gwiazdy, m.in. Dave Bautista oraz Milla Jovovich. W tym towarzystwie zobaczymy aktora znanego mlin. z "Barw szczęścia", Sebastiana Stankiewicza. Na swoim profilu na Facebooku Stankiewicz pokazał zdjęcia zza kulis, w pełnej charakteryzacji.

"Piękny sen" gwiazdora "Barw szczęścia"

Praca na planie In The Lost Lands w reżyserii Paula W.S. Andersona była jak piękny sen - pełna niesamowitej energii i fantastycznych ludzi, którzy stworzyli ten niezwykły świat. Film powstał na podstawie opowiadania George’a R.R. Martina, a scenariusz napisał Constantin Werner wraz Paulem. Ogromną radością było dla mnie spotkanie z tak wspaniałą obsadą - możliwość dzielenia ekranu z Millą Jovovich, Davem Bautistą, Arly Jover i Deirdre Mullins to niezapomniane doświadczenie. Wielkie brawa dla całej ekipy In The Lost Lands!

O czym jest "In The Lost Lands"?

Historia "In The Lost Lands" opowiada o kolejnej w literaturze zdesperowanej królowej, która do realizacji swoich potrzeb zatrudnia czarodziejkę. Ta zostaje wysłana na tytułową, upiorną pustynię, na której jej przewodnikiem jest włóczęga Boyce. Razem muszą walczyć z ludźmi i demonami. Kogo zagra w tej historii o naturze dobra i zła, miłości i stracie nasz aktor, Sebastian Stankiewicz? Na razie szczegóły projektu są tajemnicą.

Sonda Co myślicie o pomyśle nakręcenia na nowo 8, sezonu Gry o Tron? Jest świetny! Nakręcone na nowo odcinki z pewnością miałyby lepszą oglądalność! Beznadziejny pomysł! Raz nakręconych odcinków nie poprawia się! Ta historia już poszła swoim torem i tyle!