Wielkie wyróżnienie dla Mai Komorowskiej. Do jej Orła dołączy kolejna ważna nagroda

Kolejne wielkie wyróżnienie dla Mai Komorowskiej

To będzie bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów nadchodzącego festiwalu. Maja Komorowska, ikona polskiego kina i teatru, zostanie uhonorowana Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktorka odbierze statuetkę podczas 34. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE. To wyróżnienie jest ukłonem w stronę jej niezwykłego dorobku i artystycznej wrażliwości, które od ponad sześciu dekad zachwycają widzów.

Jej kariera to gotowy scenariusz na film – pełen spotkań z najwybitniejszymi twórcami i ról, które na stałe zapisały się w historii polskiej kultury. Poza pracą artystyczną Maja Komorowska jest również profesorem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami aktorów.

Od Grotowskiego do wielkiego ekranu

Choć dziś kojarzona jest głównie z kinem, jej droga artystyczna zaczęła się w teatrze. Po ukończeniu krakowskiej PWST na Oddziale Lalkarskim związała się z legendarnym zespołem Jerzego Grotowskiego. To właśnie u jego boku, w latach 1961–1968, pracowała przy przełomowych inscenizacjach, takich jak „Akropolis” i „Książę Niezłomny”. To doświadczenie ukształtowało jej artystyczną tożsamość.

Prawdziwy przełom w jej karierze nadszedł na początku lat 70., kiedy spotkała na swojej drodze reżysera, który uczynił z niej jedną z najważniejszych aktorek swojego pokolenia. Mowa oczywiście o Krzysztofie Zanussim.

Polecamy: Maja Komorowska ma 88 lat i nie zwalnia tempa. Jaki jest sekret jej niezwykłej witalności?

Kluczowa współpraca z Krzysztofem Zanussim

To właśnie role w filmach Zanussiego przyniosły jej ogromną popularność i uznanie krytyków. Wszystko zaczęło się od „Życia rodzinnego”, a niedługo potem przyszła niezapomniana kreacja w filmie „Za ścianą”. Za tę ostatnią została uhonorowana nagrodą aktorską na Festiwalu Filmów Autorskich w San Remo.

Współpraca z reżyserem trwała przez dekady i zaowocowała kolejnymi wybitnymi rolami w takich produkcjach jak „Bilans kwartalny”, „Spirala”, „Rok spokojnego słońca” czy „Cwał”. Za kreacje w „Bilansie kwartalnym” i „Cwale” aktorka otrzymała nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Już w 1972 roku doceniono jej talent, przyznając jej prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Grała u największych mistrzów kina

Dorobek Mai Komorowskiej to jednak znacznie więcej niż tylko filmy Zanussiego. Aktorka współpracowała z panteonem największych polskich reżyserów. Andrzej Wajda obsadził ją w kultowym „Weselu”, a także w „Pannach z Wilka” i poruszającym „Katyniu”. U Tadeusza Konwickiego zagrała w filmie „Jak daleko stąd, jak blisko”, a Krzysztof Kieślowski powierzył jej rolę w pierwszej części słynnego „Dekalogu”.

Na swoim koncie ma również współpracę z takimi twórcami jak Edward Żebrowski, István Szabó czy Filip Bajon. Maja Komorowska nie zwalnia tempa – w ostatnich latach można ją było oglądać na dużym ekranie m.in. w filmie „Kajtek czarodziej” Magdaleny Łazarkiewicz oraz w najnowszej adaptacji „Lalki” w reżyserii Macieja Kawalskiego.

Scena teatralna wciąż jest jej domem

Równolegle do kariery filmowej Maja Komorowska przez cały czas była wierna teatrowi. Po odejściu z zespołu Grotowskiego grała na scenach we Wrocławiu, a w latach 1972–2025 była związana z Teatrem Współczesnym w Warszawie. Współpracowała tam z takimi reżyserami jak Erwin Axer, Jerzy Jarocki i Krystian Lupa.

W 2024 roku zachwyciła krytyków rolą w spektaklu „Elizabeth Costello” w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, za którą otrzymała nagrodę aktorską na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia. Od 2025 roku należy do stałego zespołu aktorskiego Nowego Teatru w Warszawie.

Imponująca kolekcja nagród

Nagroda, którą Maja Komorowska odbierze podczas festiwalu ToruńCAMERIMAGE, dołączy do imponującej kolekcji najważniejszych polskich odznaczeń. Aktorka została wcześniej uhonorowana m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2020 roku Polska Akademia Filmowa przyznała jej prestiżowego Orła za Osiągnięcia Życia. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że są dumni, mogąc dołączyć do tego grona i docenić jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury.