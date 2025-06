Wiemy, czego słucha Polak w kosmosie. Sławosz Uznański wybrał TE piosenki! Na liście nawet Ich Troje

Co zabrałbyś ze sobą w kosmos? Sławosz Uznański – drugi Polak na orbicie – oprócz skafandra i sprzętu naukowego zabrał… muzykę. I to nie byle jaką! Europejska Agencja Kosmiczna przygotowała specjalną playlistę na jego podróż w przestworza, a wśród światowych hitów nie zabrakło polskich akcentów. Od Męskiego Grania po Ich Troje – sprawdź, jak brzmi soundtrack do misji w kosmosie!