Kasia Moś, piosenkarka znana z bardzo mocnego głosu i występu na Eurowizji, przygotowuje się do jednej z najważniejszych ról w swoim życiu - roli mamy. Artystka, która od lat konsekwentnie idzie własną drogą, również w kwestii porodu postanowiła pójść wbrew oczekiwaniom i trendom wśród wielu znanych osób. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" zdradziła, gdzie zamierza urodzić.

W dobie celebryckich porodów w ekskluzywnych klinikach, Kasia Moś idzie pod prąd. W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" artystka otwarcie przyznała, że zdecydowała się urodzić swoje dziecko w państwowym szpitalu. Jej wybór może zaskakiwać - nie luksus, a zaufanie i bezpieczeństwo są dla niej najważniejsze.

Kasia Moś, znana z silnego głosu i wielkiej wrażliwości, po raz kolejny pokazała, że nie poddaje się presji medialnych trendów. W rozmowie z "Super Expressem: wyjaśniła, że nie widzi potrzeby, by poród odbywał się w prywatnym szpitalu. Zamiast drogiej kliniki wybrała szpital państwowy, gdzie jak mówi może liczyć na doświadczony personel oraz profesjonalną opiekę.

W dalszej części wywiadu gwiazda wyznała, że nie ma spakowanej jeszcze torby do szpitala. Okazuje się, że ma strasznie dużo pracy i po prostu nie ma na to czasu.

Wstyd się przyznać, ale ja jeszcze torby nie mam spakowanej do szpitala. Niektóre panie mi mówiły, ja już w drugim miesiącu miałam spakowaną, ale chyba z racji tego, że właśnie jestem cały czas w biegu. Teraz też dopiero w zasadzie jutro po tych wszystkich moich zajętościach będziemy w domu mebelki skręcać, jakoś sobie to wszystko ogarniać, bo też będziemy trochę działać na dwa domy. Pewnie tutaj - w Warszawie trochę, a tam na Śląsku u mnie, z którym też jestem bardzo mocno związana, bo tam są mojej rodzice i tam jestem co tydzień, co dwa tygodnie, bo tam i pieski, i mama, i kotki, i tata, i tak dalej, więc myślę, że będziemy trochę tu, trochę tam, ale ja szybko też wracam do pracy, jeżeli oczywiście będę się tylko dobrze czuła i z malutkim będzie wszystko dobrze. Już 15 czerwca będzie, można mnie zobaczyć w Opolu, a wcześniej też mam jakieś tam jeszcze koncerty, więc zobaczymy. Oczywiście to są plany, a życie też pokaże, jak będzie. (...) Ja tak cały czas mówię i myślę, że to jest też jakaś tam... manifestacja życia pozytywna. Z drugiej strony też nie chcę tak mówić, bo by wychodziło tak, że ja jestem taka pozytywna. Nie... mam bardzo dużo też smutków w życiu i miałam w tym roku bardzo dużo trudnych chwil, które trochę zgotowali mi też ludzie, ale chyba przez to, że mam właśnie takie mocne korzenie i takie mocne wsparcie wśród moich najbliższych, wśród mojej rodziny i tych przyjaciół, których mam, od dziecięcych lat, którzy mnie nigdy nie zwiedli i zawsze są ze mną. I to jest po prostu cudowne i każdemu człowiekowi tego życzę - mówi "Super Expressowi" Kasia Moś.