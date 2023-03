Wiemy, z czyjej inicjatywy zakończył się związek Kasi i Tomka z "Rolnik szuka żony 9". Będziecie w szoku!

W połowie lutego 2022 roku w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu Tomka i Kasi z 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Ich droga do związku nie była łatwa. Początkowo młody farmer wybrał Zuzannę i to z nią chciał dzielić życie. Kasia bardzo to przeżyła i do domu wracała ze łzami w oczach. Okazało się jednak, że Zuzia zataiła przed Tomkiem kilka faktów na swój temat i wbrew temu, co mówiła, prowadzi imprezowy tryb życia. Zdradzili ją… przyjaciele i siostra! Po tej niekoniecznie udanej randce Tomek przekazał Zuzannie, że nie chce kontynuować z nią znajomości. W kolejnym odcinku rolnik poinformował, że on i Kasia są w związku. Widzowie zobaczyli ich również w świątecznym odcinku programu.

Zakochani chętnie opowiadali o swojej miłości i pokazywali wspólne zdjęcia. Nic dziwnego, że gdy tylko z profili Kasi i Tomka w mediach społecznościowych zniknęły romantyczne fotografie, fani zorientowali się, że związek tej dwójki może być już przeszłością. Para oficjalnie potwierdziła zakończenie związku w rozmowie z portalem Echo Dnia.

Kasia i Tomek z "Rolnik szuka żony 9" rozstali się. Kto podjął decyzję?

Jak informuje tygodnik "Na żywo", to Kasia podjęła decyzję o rozstaniu z Tomkiem. Chłopak miał być zszokowany.

- On bardzo ją kochał i nigdy nie podjąłby takiej decyzji. Był zaskoczony takim obrotem spraw - przekazała znajoma młodego rolnika.

