Wiemy, z kim Joanna Opozda spędzi 35. urodziny. Wcześniej dostała od niego wyjątkowy prezent

Zobaczyliśmy z bliska twarz Renaty Dancewicz. Do tej pory nie możemy się pozbierać! Prawda wyszła na jaw

Znamy pierwszą uczestniczkę show "The Real Housewives Warszawa". Zarabia fortunę dzięki rękawicy do demakijażu

Joanna Opozda świętuje 35. urodziny! Z kim je spędzi?

Joanna Opozda urodziła się 2 lipca 1988 roku, więc jak łatwo policzyć, świętuje dziś 35. urodziny. W ostatnim czasie w jej życiu sporo się wydarzyło - w lutym 2022 roku została mamą, a w międzyczasie okazało się, że jej małżeństwo z Antkiem Królikowskim (34 l.) rozpada się, bo aktor układa sobie życie z prawniczką Izą, z którą jest do dziś.

Asia została samotną matką, ale wszystko wskazuje na to, że świetnie odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wróciła do pracy, jest wziętą gwiazdą, a Vincent dostarcza jej radości na każdym kroku. Tak też było dziś.

Aktorka pochwaliła się, że z samego rana dostała od niego bukiet kwiatów! Z zamieszczonego opisu wynika, że prezent bardzo ją wzruszył. W rozmowie z serwisem Party.pl aktorka wyznała, że to właśnie z nim spędzi urodziny! - Oczywiście, że z synkiem, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej - odpowiedziała na pytanie o to, jak spędzi dzień urodzin. Zapytana czy chciałaby jakoś podsumować ostatnie miesiące swojego życia, dodała: Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie, bo faktycznie dużo się dzieje, ale póki co nie będę zaprzątać sobie głowy.

Wszystkiego najlepszego od redakcji "Super Expressu"!

i Autor: instagram Joanna Opozda Joanna Opozda pokazała prezent od syna

Joanna Opozda spędziła upojną noc z młodszym chłopakiem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.