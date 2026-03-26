Wieńce na pogrzebie Haliny Kowalskiej. Nie zapomnieli o niej nawet w rodzinnych stronach

Skromny pogrzeb Haliny Kowalskiej. Spoczęła obok męża

Halina Kowalska zmarła 18 marca. Ostatnie lata życia aktorka spędziła w Domu Artysty Weterana w Skolimowie. Zamieszkała tam w 2017 razem z mężem, Włodzimierzem Nowakiem. Spędzili razem niemal całe życie, a na krótko przed śmiercią aktora postanowili wziąć ślub kościelny.

Włodzimierz Nowak zmarł w 2022 r., ale jeszcze za życia zadbał o miejsce ostatniego spoczynku dla siebie i małżonki. Aktor znany m.in. z "Misia" czy "Sanatorium pod Klepsydrą" wykupił kwaterę na Starych Powązkach i postawił nagrobek. Halina Kowalska spoczęła u boku męża w czwartek, 16 marca.

Pogrzeb legendy PRL-u miał bardzo skromna oprawę. Podczas mszy pojawiła się zaledwie garstka osób, a sama świątynia nie była nawet ozdobiona kwiatami.

Pogrzeb Haliny Kowalskiej. Piękny wieniec z rodzinnych stron

Na pogrzebie Haliny Kowalskiej nie było również urny. Została pochowana w jasnej urnie ze złotymi zdobieniami. W kościele położono koło niej jedną czerwoną różę. Pod urną ułożono dwa wieńce - od rodziny oraz mieszkańców i pracowników Domu Artystów. Na uroczystości obecna była kuzynka zmarłej aktorki, która trzymała w dłoniach portret Kowalskiej.

Po zakończeniu pogrzebu na płycie nagrobnej ułożono wieńce. Wiązankę z różowo-białych kwiatów przynieśli koledzy ze Związku Artystów Scen Polskich. Wśród kwiatów można było znaleźć również wieniec od delegacji z burmistrza rodzinnego miasta Haliny Kowalskiej. Gwiazda PRL-u urodziła się w Brzezinach koło Łodzi. W 1966 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

