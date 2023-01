Wiktoria Gąsiewska pokazała gorące zdjęcia prosto z wanny! Jej partner nie jest zazdrosny?

Co mu grozi?

Wiktoria Gąsiewska to aktorka znana z produkcji takich jak "Rodzina zastępcza", "O mnie się nie martw", "Barwy szczęścia", "Rodzinka.pl", "Przyjaciółki" czy "Kowalscy kontra Kowalscy". Młoda gwiazda w latach 2017-2021 spotykała się z Adamem Zdrójkowskim. Para poznała się na planie "Rodziny zastępczej", a potem grali parę w "Rodzince.pl". Ich miłość nie przetrwała jednak próby czasu. Obecnie partnerem Gąsiewskiej jest Jasper Sołtysiewicz, kolega z planu "Barw szczęścia". Plotki o ich związku pojawiły się w sierpniu 2022 roku, a w grudniu para zadebiutowała razem na ściance.

Wiktoria Gąsiewska pluska się w wannie. Pokazała gorące zdjęcia

Wiktoria Gąsiewska aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i chętnie dzieli z fanami kadrami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Aktorkę obserwuje na Instagramie ponad milion fanów. Gąsiewska nie wstydzi się pozywać swoich wdzięków, co wielokrotnie udowadniała. Na jej profilu nie brakuje odważnych zdjęć, np. w koronkowym staniku, kostiumie kąpielowym czy krótkim topie i mocno wyciętych majtkach. Ostatnio 24-latka pokazała gorące kadry z wanny! Na jednym posyła fanom buziaczka, a na innym zmysłowo przykłada palec do ust. Dziewczyna nie odsłania zbyt wiele, ale to z pewnością wystarczyło, żeby przykuć uwagę fanów. Nowy ukochany nie jest zazdrosny?

Zobaczcie zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej poniżej!

i Autor: Instagram/@wiktoria_gasiewska

"Gwiazdy w Skolimowie" odc.1. Tak żyją artyści w domu opieki w Skolimowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.