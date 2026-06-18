Wiśniewski i Pola wciąż budują wspólny dom, choć rozwód trwa! Michał prosto z sądu ruszył na budowę!

Wiśniewski dogląda budowy wspólnego domu mimo rozstania

Budowa wspólnego domu, którą Michał Wiśniewski i Pola rozpoczęli w 2023 roku, sądząc po zdjęciach, jeszcze trochę potrwa. Jeśli chodzi o podział majątku rodziców 5-letniego Falco Amadeusa i 3-letniego Noëla Cloé, to według naszych informacji zbliżonych do pary przed kolejnym w swoim życiu ślubem Michał Wiśniewski zdecydował się na podpisanie zarówno umowy o rozdzielności majątkowej, czyli tak zwanej intercyzy, jak i umowy o zachowaniu poufności, stąd powściągliwość obojga w komentowaniu przyczyn rozstania i szczegółów rozwodu.

Po pierwszej rozprawie, która odbyła się 17 czerwca, w rozmowie z dziennikarzami muzyk wyznał, że jest "zaskoczony" jej przebiegiem. Miało chodzić między innymi o podział opieki nad chłopcami i alimenty.

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Michał Wiśniewski: Jak będzie wyglądał podział majątku?

Dla Michała Wiśniewskiego rozwody i dzielona opieka to nie pierwszyzna - z poprzednich małżeństw ma już czwórkę dorosłych dzieci - z Mandaryną (48 l.) Xaviera Michała (24 l.) ) i Fabienne Martę (23 l.), z Anną Świątczak (49 l.) Etiennette Anna (20 l.) Vivienne Vienna (18 l.).

- Jestem zaskoczony tym wszystkim, co się wydarzyło, nie mogę mówić, nie jestem w stanie wam nic powiedzieć. Mam nadzieję, że na samym końcu wygra zdrowy rozsądek. Mam nadzieję, że ta sprawa nie zakończy się jak Johnny Depp i Amber Heard, a są takie szanse, wiec oby się tak nie stało. Oby jak najszybciej, to jest wszystko dla dobra naszych dzieci

- powiedział "Faktowi" Michał Wiśniewski.

Co do podziału finansów - intercyza z pewnością rozwiązuje część problemów, ale wciąż nieskończona willa o powierzchni 570 m² pod Warszawą to kłopot. Budowali i wykańczali dom razem, do tego kręcili o tym program na YouTube, oczywiście przy okazji reklamując kilka rzeczy. Jak podzielić to, co dostali od sponsorów w ramach barteru i reklamy, w których pokazywali się wspólnie? Sąd będzie miał nie lada zagwozdkę.

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