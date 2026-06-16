Michał Wiśniewski chce wrócić do Mandaryny?! Jego wypowiedzi dają do myślenia. "Miłość chyba nigdy nie umiera"

Michał Wiśniewski i rozwód numer pięć

Lider Ich Troje jest jedną z najbardziej kochliwych osób w polskim show-biznesie. Michał Wiśniewski (53 l.) ma za sobą w sumie aż osiem ślubów, ale tylko pięć małżeństw. W połowie marca na Instagramie zamieścił oświadczenie, w którym potwierdził rozstanie z Polą Wiśniewską (41 l.). Ich małżeństwo nie przetrwało niecałe sześć lat.

Pobrali się w 2020 roku, a ze względu na pandemię kameralna ceremonia odbyła się w ogrodzie posiadłości Wiśniewskiego. Dwa lata później odnowili przysięgę i urządzili huczną imprezę. Jednak nawet podwójny ślub nie zagwarantował trwałości małżeństwa. Michał Wiśniewski jest weteranem rozwodów. Ma ich już za sobą cztery i piąty w toku.

Śledząc historię związków Michała Wiśniewskiego trudno nie zauważyć, że dość szybko po rozstaniu wchodzi w kolejne relacje. Internauci rozpoczęli już nawet casting na jego szóstą żonę. Pierwszą kandydatką została młodziutka wokalistka Ich Troje, Martyna Majchrzak (21 l.). Problem w tym, że ma już partnera. Nie ma za to żadnej ochoty na związek ze starszym kolegą z zespołu.

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Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska dadzą sobie kolejną szansę?

Wzrok internautów zwrócił się więc ku... Mandarynie (48 l.), czyli drugiej żonie Wiśni. Tancerka i piosenkarz pobrali się w 2002 roku, niecały rok po rozpadzie jego pierwszego małżeństwa. Razem tworzyli niezwykle medialny związek i dwójki dzieci: Xaviera Michała (23 l.) Fabienne (22 l.). Cztery lata po ślubie byli już po rozwodzie.

Po rozstaniu ich relacje nie należały do najlepszych. Musiało upłynąć sporo czasu zanim się poprawiły. Dziś wzajemnie sobie kibicują. Marta Wiśniewska kilka razy pojawiła się na scenie u boku byłego męża. Razem wystąpili podczas ostatniego "Sylwestra z Dwójką". To właśnie wtedy internauci stwierdzili, że jest między nimi chemia.

Część fanów muzyka uważa, że Marta była jego największą miłością i mają nadzieję, że jeszcze do siebie wrócą. Plotki podkręca sam zainteresowany. W jednym z wywiadów Wiśniewski stwierdził, że decyzja o rozwodzie z drugą żoną była najgorszą jaką podjął. Niedawno portal Kozaczek wprost zapytał go o powrót do byłej żony.

To nie ode mnie zależy. Jak dostanę zgodę na lądowanie to będę się zastanawiał. […] Była moją żoną, co mogę o niej myśleć? Samo co najlepsze - odpowiedział Wiśniewski.

Zaznaczył przy tym, że z takiego obrotu sprawy nie ucieszyliby się jego bliscy, a szczególnie dzieci. Portal poprosił o komentarz i Martę Wiśniewską.

No, cóż wam powiem, życzę wszystkim wszystkiego dobrego. […] Dajcie spokój, super, po prostu wszystkim nam życzę, żeby nam się dobrze żyło - odpowiedziała wymijająco tancerka.

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Michał Wiśniewski o byłej żonie: "Jest ostoją"

W dalszej części rozmowy podkreśliła, że od wielu lat się przyjaźnią i "to się nie zmieniło". O ile Mandaryna nie chce wdawać się w dyskusję na ten temat, to jej były mąż nie ma takich oporów. Portal Pudelek opublikował rozmowę wokalisty z Karoliną Motylewską, w której został zapytany o to, czy miłość jego i Marty nie umarła.

Miłość chyba w ogóle generalnie nie umiera. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakaś miłość umarła - stwierdził dodając, że mają teraz z Martą dobre relacje i jest między nimi szacunek. Ten szacunek ma również dla innych żon i wie, że mimo rozwodów mogą na sobie polegać.

W kolejnej części wypowiedzi przyznał, że do tanga trzeba dwojga, a druga żona "jest ostoją".

Marta jest taką ostoją. Zawsze była. My, ponieważ nie chcemy o tym głośno mówić, to skoncentruję się tylko na tym, że my tak naprawdę trochę się nie znamy. Bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Natomiast te wszystkie dywagacje na temat bycia razem, one są zacne, za to bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, bo nie wiem, co na to Marta. Fajny pomysł. My musimy się nauczyć siebie. Takie rozstanie w życiu pozwala poznać się bliżej i na pewno będziemy z tego korzystać, że nauczymy się siebie na nowo - mówił Wiśniewski.

Myślicie, że rzeczywiście coś jest na rzeczy? Czy dwadzieścia lat po rozwodzie Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski dadzą sobie kolejną szansę na miłość?

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