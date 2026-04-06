Włodzimierz Matuszak z żoną młodszą o 34 lata! Pokazali zdjęcie, no i się zaczęło. Karolina Nolbrzak komentuje

Matuszak i Nolbrzak - piękna para, która doskonale się dogaduje mimo różnicy wieku

Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak są ze sobą od lat. Aktorzy poznali się 16 lat temu na planie serialu TVP "Plebania", ale dopiero w 2025 r. zdecydowali się na ślub. Zakochani od dawna tworzą zgraną parę, jednak nieczęsto pokazują się razem - ani na czerwonym dywanie, ani w sieci. Teraz jednak oboje zrobili wyjątek i złożyli swoim fanom życzenia wielkanocne.

Wszystkim świętującym - radosnego świętowania! Odpoczywającym - odpoczynku! Tym na wakacjach - cudownej zabawy! A pracującym - miłej pracy! Bo każdy z nas jest inny i spędza ten czas inaczej! Więc każdemu tego, czego potrzebuje i chce w tym czasie - napisali na swoim instagramowych profilach.

I dodali, co zdarza się naprawdę rzadko, wspólne zdjęcie - selfie wykonane w windzie. Pozowali w codziennych strojach, bez koszyczków wielkanocnych, bez suto zastawionego stołu w tle. Okazało się, że zdjęcie pary narobiło zamieszania. Poszło o różnicę wieku.

Przykre wiadomości - wszystko przez różnicę wieku

Dzień po tym, jak na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie aktorskiej pary, Karolina Nolbrzak dodała długi wpis. Tym razem nie o świętach, a różnicy wieku w związku.

Zawsze mnie zastanawia, co sprawia, że ludziom wydaje się, że ich spojrzenie na życie jest jedynym słusznym? Wszystko, co nie mieści się w ich ograniczonym różnorakimi ramami wyobrażeniu "odpowiedniości", jest warte wydalenia z siebie treści, którymi chcieliby ubrudzić to, czego nie potrafią zaakceptować. Serio? Taki świat budujemy naszym dzieciom? - zaczęła aktorka.

I dodała:

Dostałam dziś kilka wiadomości pełnych 🤮, bo dzień wcześniej wrzuciłam do sieci fotkę z mężem okraszoną życzeniami. Tak, jest między nami różnica wieku i? I teraz chciałam zapytać, co zrobić, by wpasować się w ramy "poprawności"? Czy ja powinnam się szybciej starzeć, on odmłodnieć czy jednak powinniśmy wziąć rozwód? A! Żartowałam. Nie oczekuję odpowiedzi. Mam je w… nosie. I lubię wersję: I żyli długo i szczęśliwie.

Nolbrzak w tym roku skończy 45 lat, jej mąż ma za sobą 79. urodziny. Różnica wieku między małżonkami wynosi 34 lata, co niektórym się nie podoba. Na szczęście zakochani niewiele sobie z tego robią. Aktorka postanowiła jednak odezwać się w sprawie komentarzy dotyczących różnicy w związku ze względu na młodszych ludzi:

Ale wiele osób, szczególnie młodych, nie ma takiego doświadczenie i odporności. Jak często ktoś nie wytrzymuje presji, bo szydzono z niego w sieci? Bo nie podoba się jego pochodzenie, orientacja, styl życia, pomalowane paznokcie, wygląd, cokolwiek… doszliśmy do etapu, w którym nawet osoby prowadzące zbiórki z powodu ciężkich chorób są wyszydzane. Sieć pozwoliła na rozwój wielu ważnych stref, ale i na ewolucję nowego gatunku rzygającego przez WiFi, bez nazwy, bez twarzy, bez... Z miłością.

