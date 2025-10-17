Wojewódzki jednak po ślubie. Prawdę wyjawił Tuskowi!

Podczas rozmowy z Donaldem Tuskiem w podcaście "Wojewódzki & Kędzierski", Kuba Wojewódzki zszokował słuchaczy, miał zdradzić, że już się pobrał. Sam prowadzący ponownie pokazał obrączkę, a z jego wypowiedzi można było zrozumieć, że jakiś czas ukrywał te wieści przed światem.

Donald Tusk był gościem najnowszego odcinka podcastu "Wojewódzki & Kędzierski", prowadzonego Kubę Wojewódzkiego oraz Piotra Kędzierskiego. Polityk w czasie programu stanął w ogniu pytań dotyczących bieżących spraw publicznych. Jednak podczas rozmowy z politykiem, Wojewódzki postanowił przełamać tematykę polityczną i poruszyć temat życia prywatnego. Szok, co wyszło!

Wojewódzki jednak już po ślubie. Tuskowi by nie kłamał!

W rozmowie, kiedy temat uległ zmianie, Wojewódzki zapytał o życie prywatne Tuska i rzucił uwagę, że… sam już jest po ślubie, pokazując przy tym palec z obrączką. To wywołWojewódzki jednak po ślubie. Prawdę wyjawił Tuskowi!ało konsternację w studiu, bo dotychczas nieraz deklarował, że pozostaje singlem lub raczej nie ujawni swojego związku, jeśli takowy by był. To wyznanie zdecydowanie podgrzało atmosferę!

Ja jestem szczęśliwym człowiekiem i ma to związek z moją sytuacją rodzinną. Kolega Wojewódzki nie uwierzy... ja będę miał niedługo, bo za dwa lata 50. rocznicę ślubu - powiedział Donald Tusk.

A ja za rok będę miał pierwszą rocznicę ślubu... no i co, kto jest z nas szczęśliwszy? - powiedział na to Wojewódzki i podniósł rękę do góry, pokazując obrączkę.

Ja, bo ja już wszystko wiem - jak to smakuje i jak to się je i wiem, co ciebie czeka - mówił wyraźnie rozbawiony Tusk.

Ten rodzaj koalicji zostawmy sobie na deser - powiedział Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki w jednym z odcinków swojego programu "Kuba Wojewódzki" już wcześniej zasugerował, że jest po ślubie. Wtedy też miał podnieść rękę i pokazać obrączkę, wywołując zaskoczenie wśród obecnych gości. Większość myślała wtedy, że to żart. Teraz Wojewódzki ponownie mówi o tym, że nie jest już singlem. Czyżby była to prawda?

