Wojewódzki kpiarsko o Baronie. Tak skomentował ogłoszony przez Kubicką rozwód. Sprowokuje muzyka do komentarza?

Rozwód Kubickiej i Barona - Blanka Lipińska wróżką?

Gdy Blanka Lipińska pod koniec ubiegłego roku pojawiła się w podcaście Żurnalisty i wspomniała o swoim związku z Baronem, nie przebierała w słowach.

Masz pewien obraz człowieka, ten człowiek buduje ci pewien obraz, a tu się nagle okazuje, że to w ogóle jest 180 stopni inaczej. Wydawało mi się, że jest to mężczyzna dla mnie, podczas gdy okazało się, że to jest ostatni typ faceta, z jakim chciałabym mieć do czynienia

– mówiła autorka „365 dni”, sugerując, że muzyk to niekoniecznie wymarzony kandydat na męża.

Wtedy Sandra Kubicka stanęła w obronie męża, nie szczędząc ostrych ripost pod adresem Lipińskiej. A potem… nastąpił plot twist rodem z brazylijskiej telenoweli. Jeszcze czułe zapewnienia, jeszcze rodzinne zdjęcia, a tu nagle – pozew rozwodowy na stole. Wygląda na to, że Blanka miała w tej sprawie pewne prorocze zdolności.

Zobacz także: Sandra Kubicka sugeruje powód rozstania? ZDRADĘ? Zamieściła wymowne nagranie...

Show-biznes wspiera Sandrę, Wojewódzki wbija szpilę

Rozwód Sandry Kubickiej i Barona wywołał ogromne poruszenie wśród celebrytów. Większość otwarcie wspiera modelkę, okazując jej współczucie i wyrażając żal z powodu rozpadu małżeństwa. Pojawiły się głosy, że Sandra zasługuje na coś lepszego i że to, co się wydarzyło, to „lepiej teraz niż za kilka lat”.

Nie przegap: Baron milczy po rozstaniu z Kubicką. Jego znajomi są bardziej wylewni. Mówią o manipulacji!

Ale nie wszyscy poszli w stronę ckliwych komentarzy. Na przykład Kuba Wojewódzki, w swoim stylu pojechał po całości – i to głównie po Baronie.

Sandra Kubicka rozwodzi się z Baronem. Prawie dokładnie w pierwszą rocznicę ślubu. Baron to ciekawy osobnik. Jeśli bóg stworzył człowieka, to on jest końcówką kolekcji

– napisał dziennikarz, który jak zwykle nie patyczkuje się z nikim.

Czyżby Wojewódzki wiedział coś więcej na temat kulis tego spektakularnego rozstania? A może po prostu nie przepada za Baronem i wykorzystał sytuację, by mu dopiec? To prawdopodobnie dopiero początek medialnej telenoweli, a prawdziwa bomba może dopiero wybuchnąć!

Galeria: Sandra Kubicka rozwodzi się z mężem. Pozew złożyła w grudniu 2024 r. Aleksander Milwiw-Baron milczy