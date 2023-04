Woźniak-Starak i Rozenek wystraszyły się Dody! Wielkie zamieszanie w TVN! [TYLKO U NAS]

Żona Cezarego Pazury nie wpuściła go do domu! Interweniował ochroniarz. W tle alkohol i cygara

Doda przez dekadę nie mogła pojawić się na antenie TVN. Wszystko przez szarpaninę, do której doszło pomiędzy nią, a Agnieszką Woźniak-Starak, wtedy jeszcze Szulim. Wokalistka miała zaatakować dziennikarkę w toalecie jednego z klubów za to, że ta w swoim programie wywlekała prywatne sprawy rodziców Rabczewskiej. Jako gwiazda stacji Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła wszystko, co w jej mocy, by Doda już się w niej nie pojawiła.

Doda po 10 latach wraca do TVN

Ale dziś odnosząca wielkie sukcesy muzyczne Doda właśnie wraca do TVN! W miniony weekend była jedną z najjaśniejszych gwiazd rozdania nagród Fryderyki 2023 współorganizowanych przez TVN. Jeszcze rok temu to właśnie Agnieszka Woźniak-Starak prowadziła galę. W tym roku, z powodu obecności piosenkarki, szybko się z tego wycofała.

Doda gościem "Dzień dobry TVN"

W najbliższą niedzielę zaś Doda będzie gościem "Dzień dobry TVN". I tu też nastąpił popłoch. Według naszych informacji konfrontacji z Dodą najbardziej bały się Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek. Wywiadu z Dodą obawiał się też Marcin Prokop.

- Dyżury prowadzących i data zaproszenia Dody specjalnie zostały tak ustawione, by w studiu nie wpadła na nią ani Aga, ani Małgosia - dowiadujemy się z produkcji.

I tak oto obie panie prowadziły program w miniony weekend, a Dodę zaproszono wtedy, kiedy one mają wolne. Jak dowiedział się "Super Express", ostatecznie wywiad z artystką przeprowadzą więc Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik.

Doda wielokrotnie powtarzała, że nie podałaby ręki Agnieszce Woźniak-Starak. Nie chciałaby też udzielać wywiadu żonie swojego byłego męża.

- Czy ona ma jakieś, jakiekolwiek merytoryczne doświadczenie muzyczne? Czy ona by wiedziała, poza plotkami i głupotami, o czym ze mną rozmawiać? - powiedziała kilka dni temu Pomponikowi.

W "Dzień dobry TVN" Doda nie tylko porozmawia z prowadzącymi, ale też wykona na scenie swój nowy singiel "Zatańczę z aniołami".

Czekacie na występ Dody?