Wybory samorządowe 2024. Ogromna afera w dzień wyborów! Gwiazdor M jak miłość straszliwie nabroił. Czy on zwariował?!

likp 10:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W niedzielę w całej Polsce odbyły się długo oczekiwane wybory samorządowe 2024. Co ciekawe, raczej wszystkie główne polskie siły polityczne z wyników - przynajmniej sądząc po wypowiedziach liderów - są zadowolone. Powodów do radości nie ma za to gwiazdor serialu "M jak miłość" Tomasz Dedek. W dzień wyborów aktor wywołał ogromną aferę! Wygląda na to, że Dedek złamał ciszę wyborczą! Czy on zwariował?!