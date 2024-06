Wydało się, co Roxie ma po matce. Tego nie można było dłużej ukrywać

Aż trudno w to uwierzyć

Roxie jest znana ze swojej urody, wielkiego talentu wokalnego i zdolności tanecznych. Piękna 19-latka jest już szczęśliwą mężatką Kevina Mgleja, a zakochani wzięli ślub w wielkiej tajemnicy. Gwiazda szczyci się też od dziecka udanym życiem rodzinnym, które uważnie śledzą fani wokalistki. I teraz właśnie oni odkryli, co tak naprawdę Roxie ma po matce!

Prawda wyszła na jaw na profilu matki Roxie

Co ciekawe, fani najczęściej komentują wydarzenia, które Roxie opisuje na swoim profilu na Instagramie. Tym razem jednak prawda wyszła na jaw na profilu jej mamy, Edyty Węgiel. My ustaliliśmy, że matka i córka robiły sobie zdjęcia w tych samych okolicznościach przyrody.

Edyta Węgiel pokazała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym jako żywo przypomina bardziej siostrę, niż matkę Roxie. Za jej plecami widać ukwieconą lawendą łąkę.

- Śliczna kobieta❤️

- Przepiękna kobieta ❤️

- cudowana kobieta❤️🔥🔥

- Ślicznaa!❤️

- Ślicznie Pani wygląda 😍❤️

- No to już wiadomo po kim Roxie wygląda jak Anioł kurcze:))))

- Cała zrobiona

- dlaczego tak uważasz?

- ja mysle ze naturalnie taka piekna

- Księżniczka poprostu

Roxie to rzadkość

Tymczasem Roxie na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcia, do jakich zapozowała w króciutkim, kusym topie w odcieniach lawendy. To dokładnie to samo miejsce, w którym pokazała się Edyta Węgiel!

- 💜 - podpisała skromnie filmik Roxie.

- Pasuje Ci ten fiolet!💜 - pospieszyli z zachwytami fani gwiazdy.

- Lavender Haze bardziej pasuje niz Lana

- 😍😍😍

- przepiekna!!❤️

- Młoda utalentowana,piekna,to rzadkość na naszym rynku muzycznym, pozdrawiam 🍀♥️

- cudowna jesteś!!💜

- 👍 pięknie pasuje to ubrania i do kwiatów

Sonda Roxie i Edyta Węgiel wyglądają jak siostry? Tak! I to bliźniaczki! Nie. Widać, że Edyta to matka Roxie