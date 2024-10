Wypasione BMW Buddy wjechało na lawetę! Wcześniej zapowiedział, że to już koniec

Prokuratura potwierdziła, że znany influencer Budda został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze. Okazuje się, że jego wypasione BMW zostało wywiezione spod hotelu na lawecie! Co dalej z majątkiem Buddy? Bo raczej z karierą celebryty to już koniec, co zresztą sam zapowiedział podczas wideo z windy kilkanaście godzin przed zatrzymaniem. Sprawdź szczegóły.