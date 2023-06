Wyszło na jaw, ile zarabia 18-letnia Roksana Węgiel. Podpisze z mężem intercyzę?! Jest dziwny komentarz

Roksana Węgiel rośnie na oczach całej Polski. Jej związek od początku budzi kontrowersje, bowiem wybranek Roksany, muzyk Kevin Mglej, jest od niej starszy o osiem lat i ma już 3-letnie dziecko z poprzedniego związku. Tymczasem piosenkarka jest pełnoletnia dopiero od kilku miesięcy. Mimo młodego wieku przyjęła oświadczyny ukochanego i już planuje ślub. A plany są naprawdę konkretne!

Roksana Węgiel, znana także jako Roxie, szuka już sukienki i jest pewna, że chce ślubu kościelnego. Podjęła nawet decyzję, że będzie nosić dwuczłonowe nazwisko. A jako że bardzo dobrze zarabia, nastolatka myśli też o finansach.

Ile zarabia Roksana Węgiel?

Zapytana ostatnio o to, kiedy dorobiła się swojego pierwszego miliona złotych na koncie, Roksana Węgiel odpowiedziała szczerze, że wydarzyło się to, gdy miała 17 lat.

- Ucieszyłam się. Nawet się trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie - powiedziała w wywiadzie dla Żurnalisty. - Nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu. Wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale to nie jest tak naprawdę dla mnie jakiś priorytet - dodała skromnie Roxie.

Nic dziwnego, że wokalistka w tak młodym wieku została milionerką. Pracuje na scenie od 12 roku życia. Dziś za koncert może życzyć sobie od 20 do nawet 30 tys. zł.

Czy Roksana Węgiel podpisze intercyzę?

Została więc zapytana o to, czy planując już ślub myśli o tym, żeby podpisać intercyzę. Roksana przyznała, że ma tę sprawę w głowie, choć uważa, że w małżeństwie wszystko powinno być łączone. Padła wymigująca odpowiedź.

- To jest taki newralgiczny temat. Uważam, że i tak, jak się jest z kimś w małżeństwie, to wszystko macie wspólne i wszystko jest jakby wasze, więc... To jest ciężki temat - powiedziała w rozmowie z portalem Świat gwiazd.

Czy Roksana Węgiel powinna podpisać intercyzę? Jesteśmy ciekawi Waszych głosów. Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem!

