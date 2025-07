Choć przez ostatnie tygodnie jego twarz pojawiała się w czołówkach najważniejszych serwisów informacyjnych, a zdjęcia z kosmosu obiegły cały świat, Sławosz Uznański-Wiśniewski zachował skromność i wdzięczność wobec swojego rodzinnego miasta. Po emocjonującej kosmicznej wyprawie i intensywnym tournée po mediach inżynier i astronauta wrócił do Łodzi – miejsca, w którym wszystko się zaczęło. A mieszkańcy? Przyjęli go z otwartymi ramionami, jak prawdziwego bohatera.

Sławosz Uznański-Wiśniewski na łódzkim festiwalu

Misja, w której uczestniczył Uznański-Wiśniewski, miała ogromne znaczenie dla światowej nauki i rozwoju technologii kosmicznej. Lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną był nie tylko spełnieniem marzeń samego astronauty, ale też momentem przełomowym dla polskiego udziału w badaniach kosmicznych. Choć nie brakowało w sieci sceptyków, którzy powątpiewali w autentyczność jego udziału w misji, fakty są niepodważalne – Sławosz Uznański-Wiśniewski był w kosmosie.

Po powrocie do kraju nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Media ustawiały się w kolejce po wywiady, a portale społecznościowe rozgrzewały się od komentarzy i gratulacji. Po kilku dniach medialnego szumu astronauta zdecydował się na coś bardziej osobistego. Razem z żoną, Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską, pojawił się na Łódź Summer Festival, gdzie stał się jedną z największych gwiazd wieczoru.

Choć główną atrakcją imprezy miały być występy takich artystów jak Doda, Ich Troje czy brytyjski piosenkarz Louis Tomlinson, to właśnie Uznański skradł show. Festiwalowicze tłumnie otoczyli go, prosząc o autografy i zdjęcia. Astronauta z uśmiechem pozował do selfie, rozmawiał z fanami i chętnie opowiadał o swojej kosmicznej przygodzie. U jego boku cały czas była żona, która dzielnie wspierała swojego ukochanego.

