Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił z kosmosu, ale znów jego żona skradła show! Obłędna jest w tej czerwieni!

Sławosz Uznański-Wiśniewski szczęśliwie wrócił na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Polski kosmonauta w środę 16 lipca dostał się specjalnym samolotem do Kolonii w Niemczech. Towarzyszyła mu piękna i stęskniona żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. I jak zwykle piękność "skradła show" mężowi, który przeszedł do historii ludzkości. Aleksandra wsiadała na pokład samolotu z mężem w błękitnej sukni do ziemi, a wysiadła w obłędnej czerwieni! Musicie to zobaczyć w naszej galerii zdjęć!