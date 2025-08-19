Z ostatniej chwili! Uwielbiany aktor nie żyje. Grał nawet u Zanussiego! Toruń pogrążył się w żałobie

Mieczysław Banasik zmarł 18 sierpnia 2025 roku. Tego dnia jego ukochany teatr, im. im. Wilama Horzycy w Toruniu, w którym zagrał niezapomniane role, przekazał smutną wiadomość na Facebooku. Wybitny aktor żył 85 lat.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Mieczysława Banasika – wybitnego aktora i naszego bliskiego przyjaciela. Z Teatrem Horzycy związany był przez ponad 20 lat, tworząc wiele niezapomnianych kreacji scenicznych. Do jego ulubionych ról należały postaci Firsa w "Wiśniowym sadzie" Czechowa w reżyserii Andrzeja Bubienia oraz Mendla w "Zmierzchu" Babla w reżyserii Krystyny Meissner.

Poza teatrem toruńskim Banasik występował też w: Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrach Dramatycznych w Szczecinie, Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie oraz Teatrze Polskim w Szczecinie.

Banasik nie żyje. "Absolutne objawienie"

Jak przypomniała Plejada.pl, Jadwiga Oleradzka w Gazecie Wyborczej oceniała przedstawienie "Idioty" w Teatrze im. Horzycy w Toruniu w reżyserii Jerzego Hoffmana:

To było absolutne objawienie, kiedy on wbiegł na scenę w brązowym szynelu, to wszystkim zaparło dech. Była to rola wybitna.

Prawie 50 lat Mieczysław Banasik spędził na najważniejszych polskich scenach teatralnych. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Zagrał w "Barwach ochronnych" Zanussiego

Mieczysława Banasika można było też zobaczyć na dużym ekranie. Aktor zagrał m.in. w "Syzyfowych pracach" Pawła Komorowskiego oraz w "Barwach ochronnych" Krzysztofa Zanussiego. W tym drugim filmie został zapamiętany jako pan Józef z kadry obozu naukowego.

Pogrzeb Mieczysława Banasika odbędzie się w środę, 20 sierpnia, o godz. 10.00 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu (ul. Grudziądzka 192/196).