Nie żyje Joanna Michna. Poruszające pożegnanie wybitnej artystki

Nie żyje Joanna Michna. Adam Rozlach żegna wybitną artystkę

Nie żyje Joanna Michna. O śmierci wybitnej artystki poinformował Adam Rozlach. Dziennikarz o odejściu pianistki dowiedział się od jej siostry, Ireny. Na swoim facebookowym profilu zamieścił poruszające pożegnanie.

Z wielkim żalem zawiadamiam o nagłej i niespodziewanej śmierci znakomitej pianistki, mojej szkolnej Koleżanki z Katowic - JOANNY MICHNY… [...] Joanna nagrała ponad dwadzieścia płyt z najtrudniejszymi dziełami fortepianowymi Liszta i Chopina. To był Jej repertuar, czuła się w nim znakomicie. Pamiętam, jak wspólnie ze Stasiem Dybowskim zachwycaliśmy się Jej nagraniami, a bodaj wszystkie chopinowskie Jej nagrania ukazałem w prowadzonych przeze mnie Koncertach Chopinowskich w Programie 1 Polskiego Radia, także z Jej słownym udziałem… Powrócę wnet do niektórych… Godne są bowiem najszerszej popularyzacji. Niechaj zawsze wzbudzają podziw i szacunek dla Jej pianistycznej, prawdziwie wirtuozowskiej sztuki… Żegnaj Joasiu… - napisał Adam Rozlach.

Joanna Michna znana była ze swojej ogromnej muzycznej wrażliwości. Jej interpretacje utworów Fryderyka Chopina wzbudzały zachwyt miłośników muzyki klasycznej. Ze swoimi koncertami artystka zjeździła niemal cały świat. Koncertowała w Europie, Azji oraz Afryce. Współpracowała również z polskimi i niemieckimi rozgłośniami radiowymi.

Joanna Michna: Artystka wzbudzała zachwyt na całym świecie

Joanna Michna kształciła się na katowickiej Akademii Muzycznej. Uczyła się pod okiem Andrzeja Jasińskiego, a studia zakończyła z wyróżnieniem. Jak wspomina Adam Rozlach, swoje umiejętności doskonaliła również u innych mistrzów, w tym Jana Ekiera w Akademii Muzycznej w Warszawie oraz u Viktora Mierzanowa w Konserwatorium Moskiewskim. Na swoim koncie miała wiele sukcesów w krajowych oraz międzynarodowych konkursach. Była laureatką Konkursu Pianistyki Polskiej w Słupsku i Konkursu Chopinowskiego w Palma de Mallorca. Otrzymała również stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W trakcie swojej niezwykle owocnej muzycznej kariery nagrała ponad dwadzieścia płyt z dziełami fortepianowymi Liszta i Chopina. Szczególnie upodobała sobie utwory najtrudniejsze do interpretacji i robiła to w znakomitym stylu. W 2010 roku wydała dwupłytowy album "Complete Works for Piano and Orchestra - without Orchestra", na którym znalazły się wszystkie fortepianowe dzieła Chopina.

