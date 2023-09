Zadedykowała występ zmarłemu bratu! Łzy wzruszenia w "The Voice of Poland!"

QUIZ. Jak dobrze znasz Roberta Makłowicza? Sprawdź swoją wiedzę o kucharzu i podróżniku. To tylko 10 pytań

"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych. W przeszłości program ten wygrała między innymi Aleksandra Nizio, Natalia Sikora czy Mateusz Ziółko. Wielkie emocje przysporzył jeden z ostatnich występów, Zuzia Janik zadedykowała swój występ zmarłemu bratu. Kiedy dowiedzieli się o tym trenerzy, polały się łzy. 17-letnia dziewczyna wykonała utwór popularanej wokalistki Sanah.

Ale emocje w "The voice of Poland"! Uczestniczka zadedykowała utwór swojemu zmarłemu bratu

iedy niesamowity głos Zuzi Janik rozbrzmiał w przeboju sanah „Nic Dwa Razy”, trenerskie fotele zaczęły odwracać się w mgnieniu oka. Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk, Lanberry oraz Tomson i Baron robili co mogli, aby niezwykle utalentowana nastolatka, dołączyła właśnie do ich teamu. Podczas wspólnych rozmów Zuzia Janik postanowiła podzielić się z trenerami i publicznością swoją poruszającą historią.

- Mój brat był tu jeszcze ze mną sześć lat temu, ale zmarł na raka - wyznała zapłakana Zuzia Janik, którą widzowie mogą pamiętać z "The Voice Kids"

Cały utwór w wykonaniu 17-latki widzowie będą mogli obejrzeć już dziś o godzinie 20:00 w TVP2. Wtedy dowiemy się także, do drużyny którego trenera zdecyduje się dołączyć uczestniczka.

