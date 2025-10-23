Zapadł wyrok ws. zespołu Republika. Mocne słowa wdowy po Grzegorzu Ciechowskim

Aleksandra Kalita
2025-10-23 20:42

Od lat ciągnie się medialny konflikt między wdową po Grzegorzu Ciechowskim a jego córką oraz członkami zespołu Republika. Kilka miesięcy temu zapadł wyrok w sprawie o spadek po artyście. Teraz sąd wydał orzeczenie ws. praw do nazwy "Republika". Wdowa po muzyku nie jest zadowolona z decyzji sądu. Wydała oświadczenie.

Walka o spadek po Grzegorzu Ciechowskim

Trudno wyobrazić sobie polską muzykę bez twórczości Grzegorza Ciechowskiego (+44 l.). Pochodzący z Tczewa Grzegorz Ciechowski przez ponad 20 lat był liderem zespołu Republika, który założył wspólnie ze Sławomirem Ciesielskim, Zbigniewem Krzywańskim i Pawłem Kuczyńskim. Działał także solowo jako Obywatel G.C. oraz Grzegorz z Ciechowa. Artysta miał również bardzo bogate i burzliwe życie osobiste.

Pierwszą żonę, Jolantę Muchlińskę, zostawił dla Małgorzaty Potockiej. Owocem związku z aktorką jest córka Weronika. W 1994 roku Grzegorz Ciechowski związał się z Anną Wędrowską (obecnie Skrobiszewska), nianią córki. Para pobrała się w 1994 roku i doczekała się trójki dzieci. Najstarsza córka muzyka początkowo miała bardzo dobry kontakt z macochą. Z czasem wszystko się zmieniło. Głównie za sprawą spadku po Ciechowskim. Muzyk przed śmiercią spisał testament, w którym nie znalazła się jego najstarsza córka. Sprawa trafiła do sądu

Nie jest to jedyny konflikt, w który wplątana jest Anna Skrobiszewska. Wdowa po liderze Republiki początkowo miała poprawne relacje z jego kolegami z zespołu. Do czasu. W 2017 roku zarejestrowała w Urzędzie Patentowym nazwę "Republika". Ta decyzja zaskoczyła pozostałych członków grupy.

Twierdzili, że wdowa bezpodstawnie przypisuje sobie prawa do nazwy zespołu. W oświadczeniu napisali, że Anna Skrobiszewska nigdy nie była członkinią grupy, dlatego nie mogła odziedziczyć praw do nazwy.

Zapadł wyrok ws. zespołu Republika

I tym razem sprawa trafiła do sądu. Zbigniew Krzywański postanowił złożyć pozew dotyczący ochrony dóbr osobistych. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok, w którym nakazuje Annie Skrobiszewskiej zrzeczenie się prawa do znaku towarowego "Republika". Ma ona również opublikować oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że naruszyłam dobra osobiste członka zespołu Republika, Zbigniewa Krzywańskiego, poprzez nieuprawnione zgłoszenie do ochrony nazwy zespołu "Republika" w Urzędzie Patentowym RP.

Wyrok nie jest prawomocny, ale Zbigniew Krzywański nie kryje radości.

Republika jest nasza, członków zespołu, do chwili śmierci ostatniego z nas - napisał na Instagramie.

Anna Skrobiszewska nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada dalsze kroki. 

Oczywiście będę składała apelację. Brak jest uzasadnienia wyroku, gdyż został wydany na posiedzeniu niejawnym, w związku z czym nie mam możliwości szczegółowego odniesienia się do toku rozumowania Sądu. Z kolei, sam kierunek rozstrzygnięcia pokazuje, że Sąd nie uwzględnił przewodniej roli Grzegorza Ciechowskiego w zespole Republika, zrównując ją z innymi członkami zespołu. Tak naprawdę, w istocie nie jest to spór ze mną, ale podważanie pozycji Grzegorza w zespole i roli, jaką pełnił - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

