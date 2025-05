Zapadła decyzja co dalej z "The Traitors. Zdrajcy"! Będzie trzecia edycja?

Doda kusi dekoltem w obcisłej mini na finale "Tańca z Gwiazdami". Szykuje się do kolejnej edycji?!

"The Traitors. Zdrajcy 2": WIELKI FINAŁ! Szokujące zakończenie. Jak mogło do tego dojść?!

Finał drugiego sezonu "The Traitors. Zdrajcy"

Drugi sezon zakończył się burzliwą sceną, w której ostatecznie wygrali... zdrajcy. Na ostatniej prostej Gosia, Tomek i Grzegorz pozbyli się Macieja. Grupa zdrajców zdobyła niemal pół miliona złotych do podziału na troje.

Malwina Wędzikowska pod koniec finałowego odcinka drugiego sezonu programu ogłosiła, nie tracąc czasu, ze powstanie trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" i wkrótce ruszają castingi!

Casting do 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy"

Po sukcesie dwóch pierwszych edycji "The Traitors. Zdrajcy" w TVN - stacja nie mogła podjąć innej decyzji. Ruszyły przygotowania do kolejnej serii uwielbianej przez widzów gry. W pierwszym sezonie triumfowali lojalni, w drugim - zdrajcy. Jak będzie w kolejnym? Możecie się przekonać na własnej skórze. Wystarczy wejść na stronę thetraitors.tvn.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy, by zostać uczestnikiem trzeciego sezonu.

"The Traitors. Zdrajcy" - na czym polega program?

Program "The Traitors. Zdrajcy" inspirowany jest popularną grą w "Mafię". Uczestnicy programu potajemnie dzieleni są na lojalnych i zdrajców, co widzowie wiedzą od początku. Ich misją jest przede wszystkim dotrwanie do końca, ukończenie serii wyzwań i zdobycie nagrody pieniężnej - nawet 500 tysięcy złotych! Po drodze muszą się eliminować - zdrajcy lojalnych i odwrotnie.

Zadaniem lojalnych jest zidentyfikowanie i zdemaskowanie zdrajców oraz wypędzenie ich z zamku - przez głosowanie na okrągłym stole pod koniec każdego odcinka. Z kolei tytułowi zdrajcy mogą i będą się bronić, "mordując" kolejnych lojalnych na nocnych naradach.

