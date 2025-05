"The Traitors. Zdrajcy 2": WIELKI FINAŁ! Szokujące zakończenie. Jak mogło do tego dojść?!

Wielki finał drugiego sezonu "The Traitors. Zdrajcy"

W poprzednim odcinku "The Traitors. Zdrajcy 2", w wyniku zaskakujących splotów akcji, z programem - decyzją zdrajców - pożegnała się Kasia "FIT", a potem, po naradzie na okrągłym stole, Dawid, który dobrze typował całą trójkę zdrajców...

W finale spotkali się więc zdrajcy - Gosia, Tomek i Grzegorz oraz lojalni - Marcin i Maciej. Co ciekawe - pod konic ostatniego odcinka Maciej na specjalnej kolacji dowiedział się, że Grzegorz jest zdrajcą. Co zrobił z tą wiedzą w finale? Przekonajmy się!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Co dalej z Maciejem i Grzegorzem?

Lojalnym przez cały sezon udało się wyeliminować jedynie jednego zdrajcę, a właściwie zdrajczynię - Patrycję. Tym samym do finału weszło 3 zdrajców i 2 lojalnych.

Finałowy odcinek zaczął się od powrotu Grzegorza i Macieja z kolacji, na której to Maciej dowiedział się, że Grzesiek jest zdrajcą. Żaden z nich jednak nie puścił pary z ust. Pozostali uczestnicy komentowali tylko ich miny.

- Ufam Gosi. Po prostu jej ufam! Nie wierzę, że człowiek o tak dobrym sercu mógłby tak perfekcyjnie kłamać, patrząc drugiemu człowiekowi prosto w twarz -

- powiedział Marcin Politowski o Gosi, która jest zdrajcą. Cóż, od początku nie miał zbyt celnych strzałów...

"The Traitors. Zdrajcy 2": Ostatnie śniadanie

Na ostatnim śniadaniu pojawili się, wyjątkowo, wszyscy uczestnicy. Maciej i Grzesiek dalej udają, że nic się nie stało i nie odkrywają swoich kart.

- Moi drodzy. To nasze ostatnie śniadanie. Jak sobie przypomnę, jak wyglądało to miejsce podczas pierwszego, to autentycznie kręci mi się łezka w oku... Wiele się zmieniło i wiele wydarzyło od tamtego czasu. Dzisiaj kończymy naszą przygodę i kończymy naszą zabawę. Ale dzisiaj przed wami największe emocje - finał. W tej chwili macie 296 tysięcy złotych, a dziś czas na okrągłą sumkę - sto tysięcy. Czeka na was specjalna misja, taka wiecie - z przytupem

- powiedziała uczestnikom Malwina Wędzikowska. To oznacza, że w sumie do wygrania będzie niemal pół miliona złotych.

- Zaufaj mi, tak jak ja tobie ufam. Ufałem najbardziej tobie i Maćkowi, po tej wczorajszej kolacji niestety to moje zaufanie gdzieś tam zostało zachwiane mocno... Czemu on tak walczył o tą kolację? A skoro tak walczył, czemu mnie nie sprawdził? Typuje mnie na stole, to mógłby mnie sprawdzić...

- dopytywał Marcin Gosi. Ona spróbowała nakierować jego myślenie na to, że może to Maciej jest zdrajcą...

"The Traitors. Zdrajcy 2". Maciej o Grzegorzu: ON JEST ZDRAJCĄ

Rozmowę Marcina z Gosią przerwał Maciej, który wszedł do pokoju. Gdy Gosia zapytała, czemu jest smutny, od razu wypalił:

- On jest zdrajcą!

Marcin od razu podchwycił, że mówił o tym wcześniej.

- Nie chciałem mówić, bo chciałem poczekać i rozegrać to. Ale on jest zdrajcą

- dodał Maciej. Gosia zaczęła dopytywać, że ktoś jeszcze o tym wie.

- Nie, bo Tomek też jest zdrajcą. Teraz jak wyszedłem, była cisza. Oni są zdrajcami

- dodał stanowczo Maciej. Przekonywał też, że chciał sprawdzić Grzegorza, dlatego nie zaprosił na kolację Marcina... Ale Marcin nie do końca jest pewien, czy Maciej nie kłamie. Za to Gosia jest kompletnie poza podejrzeniami Marcina i Maćka. Wyznała, że bardzo ciężko przeżywa, że będzie musiała zdradzić przyjaciół. Maciej zapewnia Marcina, że nie jest zdrajcą, a głosował na niego tylko po to, żeby nie przyłożyć ręki do wyrzucenia Dawida. Marcin zalał się łzami i powiedział:

- Nie wiedziałem, że to jest aż tak trudne. Nikomu nie zaufałem tak bardzo jak Maćkowi. Jeśli by wyszło, że on mnie oszukał... na pewno nie chciałbym mieć kontaktu z nim po programie. Dla mnie to nie jest wytłumaczenie, że jest gra. Gra grą, ale no nie...

- powiedział zapłakany Marcin, po czym Grzegorz opuścił pokój.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Zadanie za 100 tysięcy złotych

Uczestników czekał najpierw lot śmigłowcem, potem - podróż łódką, wreszcie - płynięcie jeziorem wpław. Po rozwiązaniu szeregu zagadek i zdobyciu kodu Malwina Wędzikowska otworzyła kłódkę i tym samym ekipa dorzuciła kolejną kasę do wspólnej puli... A wtedy Malwina powiedziała: "Widzimy się na okrągłym stole", co zszokowało uczestników, zwłaszcza Marcina... Radość po wygranej szybko ulotniła się z ich twarzy.

Drogi są dwie - albo trójka zdrajców wyeliminuje jednego z lojalnych, albo Marcin, Maciej i Gosia wyeliminują jednego ze zdrajców... Czy Gosia jest w stanie zdradzić kolegów?

"The Traitors. Zdrajcy 2": Ostatnia eliminacja na okrągłym stole

Pierwszy głos zabrał Marcin:

- Jako najstarszy może rozpocznę. Nie miałem okazji porozmawiania z tobą dzisiaj Grzegorzu, bo Maciej dosłownie dwie minuty przed rozpoczęciem misji...

Maciej mu przerwał i stwierdził, że to on chce opowiedzieć...

- Chyba wszyscy wiecie, co chcę powiedzieć...

- zaczął Maciej, co natychmiast przerwał Grzegorz:

- Ja nie wiem, co chcesz powiedzieć...

I tak rozpoczęła się najważniejsza rozgrywka tego sezonu.

- Wczoraj miałem możliwość dowiedzenia się, czy wybrana przeze mnie osoba jest zdrajcą czy lojalnym. Dowiedziałem się, że Grzegorz jest zdrajcą

- powiedział Maciej, co Grzegorz skwitował: "GRUBO". Po tym już było wiadomo, że będzie się wypierał prawdy i spróbuje zwalić bycie zdrajcą na Macieja...

- Byłem bardzo zszokowany. Szczerze - myślałem, że Grzegorz jest lojalny, ale chciałem go sprawdzić

- skończył Maciej. Wytłumaczył, że wolał sprawdzić Grześka niż Marcina.

- Wróćmy już do mojego tematu, bo ja już bym chciał coś powiedzieć.

- rzekł Grzegorz z grobową miną, na co Maciej odparł nerwowo "zaraz, zaraz...".

- Ta rozmowa zmierza w bardzo dziwnym kierunku, szczerze mówiąc. Bardzo mi przykro, że nikt nie zapytał, jak ta kolacja wyglądała z mojej perspektywy. Dostałeś kopertę z napisem lojalny. Ja jestem w szoku że taki argument wychodzi. Ja wyszedłem zadowolony z tej kolacji. Gdybym był zdrajcą, to byłbym przerażony. Ja też nie mam żadnych dowodów, bo koperta spłonęła. To jest słowo przeciwko słowu. Zdrajca postanowił wziąć mnie na kolację, wydać 8 tysięcy złotych, żeby znaleźć argument na osobę lojalną... Jeśli taki był plan, to gratuluję. W tym momencie jestem przekonany że to Maciek jest zdrajcą

- powiedział Grzesiek, co zszokowało chyba wszystkich przy stole. Maciej, by się wybronić, przypomniał, że głosował na Patrycję - zdrajczynię - dwa razy i pomógł się jej pozbyć z programu. Grzegorz stwierdził, że "kłótnia" Macieja i Marcina mogła być "zasłoną dymną", sprzeczką na pokaz między zdrajcami...

Tomek podchwycił narrację Grzegorza. Zasugerował, że Maciej i Marcin manipulują Gosią. Zdrajcy poszli na całość! Wszystko sprowadziło się do tego, że los leży w rękach Gosi, która zalazła się łzami.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Głosowanie

W pierwszym głosowaniu - Maciej i Marcin zagłosowali na Grzegorza, Tomek i Grzesiek - na Marcina. Ostatnią tabliczkę musiała pokazać zapłakana Gosia. Widać było, że jej emocje i łzy były szczere, bo stanęła przed dylematem - lojalność wobec zdrajców czy przyjaciół - Macieja i Marcina?

Gosia powiedziała, że jej przyjaciółka, Kasia "FIT" kazała jej sprawdzić Marcina, więc zagłosowała na niego. Tym samym troje zdrajców wyeliminowało Marcina - lojalnego.

Przy stole zostało troje zdrajców i jeden lojalny - Maciek, który powiedział na koniec, że "Gosia wszystko zj...ła". Jakże się pomylił...

"The Traitors. Zdrajcy 2": Wielki finał!

- Możecie być z siebie dumni. Na tym etapie gry to wy decydujecie, kiedy ją zakończyć

- powiedziała Malwina Wędzikowska do uczestników. Grzegorz i Tomasz wrzucili zielone woreczki do ognia, bo uznali, że grę czas zakończyć. Gosia, ku zdziwieniu zdrajców, wrzuciła czerwony woreczek! Tak jak Maciej. Uczestnicy zostali poproszeni o zapisanie imienia osoby do wyeliminowania na tabliczkach. Maciej zagłosował na Grzegorza, Tomek na Macieja, Grzegorz na Macieja, a Gosia... też na Macieja.

- On jest uroczy w tym, że wierzył do końca, że Gosia jest tą dobrą, a nie tą złą w tej grze...

- powiedział Grzegorz. Tym samym Maciej musiał obejść się smakiem i odejść bez wygranej. Ostatni lojalny opuścił program. Malwina stwierdziła jednak, że to nie koniec - przygotowała dla pozostałych "dylemat zdrajcy". Pozwoliła im wybrać - czy chcą się "podzielić", czy "ukraść" nagrodę.

Ostatecznie wszyscy troje zdrajcy zdecydowali, że dzielą się niemal półmilionową wygraną! Gratulacje. Pod koniec odcinka ogłoszono oficjalnie, że przed nami trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" i właśnie ruszają castingi!

