Święta Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się już w zeszłym roku, a wiele wskazuje na to, że w 2024 roku wezmą oczekiwany przez wielu ślub. Niedawno zakochani byli razem byli w USA, a gwiazda "M jak miłość" niespodziewanie wróciła do Polski bez prezentera. Na lotnisku przytulał ją za to ojciec. Na święta jednak "Kurzopki" znów byli razem. Zamieścili nawet specjalne życzenia dla swoich fanów. - Niech te Święta przyniosą Wam radość, spokój i miłość, niech będą pełne ciepła i wzajemnej życzliwości. Życzymy Wam, abyście spędzili ten czas w gronie najbliższych, otoczeni miłością i zrozumieniem. Niech każdy dzień Świąt będzie pełen uśmiechu, radości i niezapomnianych chwil. Niech nasze serca będą pełne życzliwości i gotowości do dzielenia się z innymi. Cieszcie się każdą chwilą spędzoną z bliskimi, doceniajcie drobne rzeczy i dajcie sobie odrobinę spokoju i odpoczynku - napisali. Niestety jednak, wiele wskazuje na to, że to nie są wymarzone święta dla Katarzyny Cichopek.

Straszny cios w Kasię Cichopek?! "Ta decyzja choć zrozumiała, mocno ich zabolała, szczególnie Kasię"

Maciej Kurzajewski i gwiazda "M jak miłość" od dłuższego czasu są w poważnym związku, nic zatem dziwnego, że zależy im na kontakcie z rodzinami drugich połówek. Z informacji magazynu "Na żywo" wynika, że "tegoroczne Boże Narodzenie mieli spędzić z rozsianą po świecie rodziną Maćka". Niestety, plan najwyraźniej nie wypalił. Podobno siostra Macieja Kurzajewskiego, która mieszka w Szwajcarii, zrezygnowała z przyjazdu. Z kolei w Izraelu - co nie dziwi - zdecydowała się zostać druga siostra. Wygląda na to, że dla Kasi Cichopek to straszny cios. "Ta decyzja choć zrozumiała, mocno ich zabolała, szczególnie Kasię. Zależało jej, by pokazać się z jak najlepszej strony, ugościć bliskich ukochanego" - czytamy w tygodniku. W naszej galerii prezentujemy wspólne zdjęcia Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.